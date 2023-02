Adidas firma la T-shirt ufficiale della Napoli City Half Marathon

La contagiosa allegria di un fiume di runner si prepara ad impossessarsi della città partenopea in occasione della Napoli City Half Marathon di domenica 26 febbraio. La manifestazione, organizzata da Napoli Running ed insignita della prestigiosa Label della World Athletics e della 5 stelle Quality Award della European Athletics si inserisce tra gli eventi che hanno contribuito alla candidatura di Napoli “Città Europea dello Sport 2026”. L’obiettivo era già nell’aria dopo l’impegno di Napoli Running, Comune di Napoli, Fidal e Coni di rendere Napoli un polo di sport e cultura per il running. Accanto alla mezza maratona, la Staffetta x 2, un’occasione per giocare e gareggiare con un amico o con il proprio partner e vivere una domenica di sport e spensieratezza.

T-SHIRT ADIDAS – Squadra che vince non si cambia, ancor più quando la squadra può contare su un partner come adidas che lo scorso anno proprio sulle strade partenopee ha firmato il primato maschile italiano di mezza maratona con il 59’26” dell’azzurro Yeman Crippa (Fiamme Oro). Un’emozione straordinaria che adidas ha deciso di far rivivere a tutti i runner della Napoli City Half Marathon vestendoli di allegria grazie ad una t-shirt tecnica di quattro diversi colori da scegliere in base alle proprie preferenze. Verde, gialla, rossa o grigia, tutte insieme daranno vita ad un fiume in piena di migliaia di runners accendendo l’atmosfera di una giornata di festa dello sport.

Traspirante e confortevole, pensata per lei e per lui, presenta sul fronte il logo di Napoli Running, il motto “All runners are beautiful” ed un richiamo grafico alla stilizzazione di Piazza Plebiscito riportata anche sulla medaglia. Completano i decori inserti a righe sulle maniche.

FAMILY RUN&FRIENDS – Aperta a tutti, da 0 a 99 anni, senza certificato medico, la Family Run&Friends è un’opportunità per trascorrere del sano tempo in famiglia divertendosi e contribuendo a nutrire la cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale. L’evento è infatti anche un’occasione per fare del bene, parte del ricavato sarà destinato alla Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Per tutti i partecipanti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro, ma la grande novità è il premio per la famiglia più numerosa nella quale saranno conteggiati come partecipanti anche i cani, riconoscendo loro il ruolo di “membro” della famiglia a tutti gli effetti!

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte, clicca QUI per la Napoli City Half Marathon e QUI per la combinata con Brescia Art Marathon o Half Marathon del 12 marzo 2023. Le iscrizioni alla Family Run&Friends sono aperte al costo di 5€, clicca QUI. Le iscrizioni sono gratuite per i bambini fino a 10 accompagnati da un adulto pagante. E’ possibile iscriversi alla Family Run&Friends anche in Expo nei giorni di venerdì 24 febbraio 2023 dalle 14:00 alle 20:00 o sabato 25 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione.