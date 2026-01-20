Al Club Nautico della Vela il mare fra tradizione e sport

- pubblicità -

Saper navigare a vela vuol dire vivere il mare intensamente e in maniera diversa da come facciamo tutti giorni e condividere un’esperienza con amici.

E’ anche un’occasione per imparare a conoscere e comprendere uno sport che nei prossimi due anni animerà il golfo di Napoli con la 38ma edizione dell’America’s Cup, il più antico trofeo sportivo al mondo.

E’ con questi obiettivi che il Club Nautico della Vela organizza domani alle 20:00, presso la sede al Borgo Marinari n. 12, ai piedi di Castel dell’Ovo, un incontro per illustrare a giovani ed adulti un ricco programma di corsi di formazione e avvicinamento alle attività marinare e condividere momenti di aggregazione fra appassionati di attività all’aria aperta.

Il percorso si sviluppa su un totale di dodici lezioni teoriche e pratiche a bordo di imbarcazioni collettive da sette metri, con quattro allievi e un istruttore federale a bordo.

Il Club Nautico della Vela, fondato nel 1901, è affiliato alla Federazione Italiana Vela e svolge sul territorio un’importante attività di divulgazione e promozione delle arti marinaresche, avvalendosi di personale specializzato FIV.

“L’incontro – ha commentato il presidente, Sergio Salvatore Pelella – sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio i nostri progetti educativi, culturali e formativi dedicati a giovani e adulti che spaziano dall’organizzazione di percorsi formativi sulla vela a incontri di approfondimento su tematiche che riguardano il mare a 360°. Parleremo di ambiente, di sport e del piacere di navigare. Sarà anche un modo per conoscere la storia e le tradizioni di un territorio che ha lasciato un segno importante nella marineria italiana”.

L’appuntamento è domani alle 20:00 presso il Club Nautico della Vela – Piazza Borgo Marinari, 12, Napoli.