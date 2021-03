Alfonso Coppola e Team Trasimeno in pista al Misano World Circuit.

Primo giorno di test in pista per Alfonso Coppola al Misano World Circuit Marco Simoncelli con il Team Trasimeno. In vista della prossima stagione del WorldSSP300, il pilota campano è tornato in sella alla Yamaha R3 per una sessione di prove.

Dopo una stagione passata con la Kawasaki Ninja 400 del team GP Project, Coppola torna quindi a guidare una Yamaha R3, in particolare quella gestita dal team di Moreno Bacchini. Non molto tempo a disposizione per concentrarsi sul da farsi, ma sicuramente una giornata importante per familiarizzare con moto e team.

Subito buone sensazioni al termine della sessione, in cui pilota e team hanno avuto modo di conoscersi meglio e trovare subito un buon feeling.

Alfonso Coppola (Team Trasimeno): “Per via del poco tempo a disposizione siamo riusciti a completare soltanto quattro turni. Ma siamo soltanto al primo test con la squadra ed è stato importante capire il nostro feeling. Abbiamo subito trovato una buona intesa ed il nostro lavoro si è concentrato molto sul freno motore e sulle sospensioni. In definitiva sono molto contento di questa giornata di prove, che credo rappresenti un ottimo punto di partenza, ma siamo soltanto all’inizio e sarà importante lavorare ulteriormente. Ringrazio il Team Trasimeno per l’opportunità e tutto il team per il lavoro svolto. Nonostante il poco tempo a disposizione siamo subito riusciti a gettare delle solide basi da cui partire”.

Il via della stagione 2021 del WorldSSP300 è programmato per il 22-23 maggio al Motorland Aragón. Sono 8 in totale gli appuntamenti in programma, con il round dell’Estoril ancora da calendarizzare.

Per ulteriori aggiornamenti è possibile seguire i canali social di Alfonso Coppola (Facebook e Instagram).