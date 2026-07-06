Allegri, presentazione martedì 14 al San Carlo

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Dopo l’ufficializzazione del contratto che legherà Massimiliano Allegri al Napoli per tre stagioni, fino al 30 giugno 2029, il club azzurro ha annunciato che il nuovo allenatore sarà presentato martedì 14 luglio alle 11.30.

La conferenza stampa si svolgerà in una sede d’eccezione: il Teatro San Carlo, luogo simbolo della cultura napoletana. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della società.

Una tradizione consolidata: la presentazione nei luoghi‑simbolo della città

Per il Napoli si tratta della terza presentazione consecutiva organizzata in una location iconica, scelta per sottolineare il legame tra il club e la città.

2023 – Rudi Garcia : conferenza nel Salone delle Feste del Museo di Capodimonte , cornice monumentale immersa nel parco reale.

: conferenza nel , cornice monumentale immersa nel parco reale. 2024 – Antonio Conte : presentazione nel Teatrino di Corte del Palazzo Reale , spazio storico legato alla tradizione borbonica.

: presentazione nel , spazio storico legato alla tradizione borbonica. 2026 – Massimiliano Allegri: ora il Teatro San Carlo, il più antico teatro d’opera in Europa ancora attivo, simbolo internazionale della cultura napoletana.

Una scelta che conferma la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di collocare i momenti istituzionali del club in luoghi rappresentativi dell’identità cittadina.

Il nuovo ciclo azzurro

Con la firma fino al 2029, Allegri apre un nuovo ciclo tecnico che il club ha definito “di lungo periodo”, puntando su un profilo esperto e abituato a gestire squadre di vertice. La presentazione al San Carlo sarà il primo appuntamento pubblico del nuovo allenatore, prima dell’avvio della stagione e dei ritiri estivi.