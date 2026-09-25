America’s Cup, alla fine le regate, al Team USA la prima, a Luna Rossa la seconda

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La prima prova di flotta della regata preliminare dell’America’s Cup a Napoli si chiude con una sorpresa: a vincere è American Racing Challenger Team Usa, autore di una prestazione impeccabile sin dalle prime battute.

Gli statunitensi prendono il comando in avvio e non lo lasciano più, mantenendo ritmo, velocità e precisione nelle manovre fino al traguardo.

Luna Rossa seconda, quarto il team Youth & Women

Ottima prova anche per Luna Rossa senior, che chiude al secondo posto e conquista 9 punti. Più attardato l’equipaggio Youth & Women, che termina in quarta posizione, mostrando comunque solidità e continuità.

Il podio e la classifica

Sul podio sale anche GB2, mentre sorprende la giornata difficile dei campioni in carica di Emirates Team New Zealand, che non vanno oltre il quinto e settimo posto con i loro due AC40.

La classifica della prima prova assegna: 10 punti ad American Racing Challenger Team Usa, 9 punti a Luna Rossa senior e punti a scalare per gli altri team secondo il regolamento

Un avvio che cambia subito gli equilibri

La vittoria di ARC Team Usa ridisegna immediatamente gli equilibri della prima giornata, confermando quanto il campo di regata di via Caracciolo — con vento instabile e condizioni tecniche complesse — possa produrre risultati inattesi.

La seconda regata: Luna Rossa su Alinghi

Luna Rossa vince la seconda regata in programma.

L’ora di Luna Rossa è scattata davvero. Dopo il secondo posto nella prima prova di flotta, l’equipaggio senior conquista la seconda e ultima gara di giornata, raccoglie 10 punti e, sommati ai 9 della prova precedente, vola al comando della classifica provvisoria delle regate preliminari dell’America’s Cup a Napoli.

Duello con Alinghi: gli svizzeri secondi

Tra le acque del Golfo di Napoli, Luna Rossa ha dovuto contenere la pressione degli svizzeri di Alinghi, protagonisti di una gara solida e sempre vicini all’AC40 tricolore. Il loro secondo posto conferma un avvio di competizione molto competitivo.

New Zealand risale: terzo e quarto posto

Dopo una prima prova sottotono, i campioni in carica di Emirates Team New Zealand chiudono terzi e quarti con le loro due barche, recuperando punti preziosi in una giornata iniziata con difficoltà.

Penalità per Luna Rossa Youth & Women

Gara complicata invece per Luna Rossa Youth & Women: una penalità per mancata precedenza a New Zealand alla prima virata alla boa di bolina costa cara all’equipaggio, che termina quinto.

La Roche-Posay Racing Team si rovescia: gara finita subito

Incidente per la barca francese di La Roche-Posay Racing Team, che a causa di una manovra sbagliata si rovescia in acqua e non può proseguire la regata. Un episodio che ha richiesto l’intervento immediato dei mezzi di supporto.

Team Usa in difficoltà dopo il successo iniziale

Dopo la vittoria nella prima prova, American Racing Challenger Team Usa chiude solo settimo, pagando una partenza non brillante e alcune scelte di rotta poco efficaci.

Domani si replica

Il programma delle regate preliminari prosegue domani, con Luna Rossa in testa e un gruppo di inseguitori molto vicino: classifica corta, vento variabile, equilibrio totale.