America’s Cup, da venerdì barche in acqua, domani apre il Villaggio alla Rotonda Diaz

- pubblicità -

Per i team della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, la Regata Preliminare di Napoli rappresenta il secondo banco di prova per affinare abilità, strategie e dinamiche di gara.

Dopo la tappa inaugurale in Sardegna — dominata da Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand, con gli italiani vincitori — il confronto nel Golfo di Napoli diventa l’occasione per misurare gli avversari, rilanciare la sfida e alimentare quel fattore decisivo in ogni campagna di Coppa America: il momentum.

AC40 a oltre 40 nodi: adrenalina garantita

In acqua tornano gli AC40 one-design, monoscafi foiling capaci di superare i 40 nodi. Velocità estreme che rendono ogni manovra un esercizio di precisione e ogni errore un potenziale ribaltamento della classifica.

Il format prevede otto regate di flotta distribuite nei primi due giorni, mentre l’ultima giornata sarà dedicata al match race finale: le due migliori barche si affronteranno in un duello testa a testa che assegnerà la vittoria.

Una competizione senza appello

La regola è semplice: winner‑take‑all. Il motto storico dell’America’s Cup — “There is no Second” — qui trova la sua applicazione più diretta. Napoli, con il suo campo di regata tecnico e spettacolare, offrirà un palcoscenico unico per una sfida che non concede margini di errore.

Race Village alla Rotonda Diaz

La città è pronta ad accogliere la seconda tappa preliminare del percorso verso l’edizione 2027: quattro giorni di gare, eventi e attività che trasformeranno il lungomare in un grande palcoscenico sportivo.

L’intera area del waterfront, da via Caracciolo a Castel dell’Ovo, offrirà molteplici punti di osservazione per seguire le regate, con il Golfo che diventerà un’arena naturale per gli AC40 in volo sui foil.

Il Race Village, cuore pulsante dell’evento

Il Race Village, ad ingresso gratuito, sarà il centro dell’azione e dell’intrattenimento. Qui si svolgeranno i momenti più attesi dai tifosi: i dock‑out e i dock‑in, con le squadre che salgono e scendono dalle barche davanti al pubblico, accompagnate da musica, presentazioni e contenuti dedicati.

Allestito in Rotonda Diaz, con il palco principale come elemento centrale, il Race Village è il cuore pulsante della Regata Preliminare di Napoli.

Ogni giornata di regate prevede un dock-out show, le presentazioni dei velisti, interviste ed esibizioni di artisti locali. Al termine delle regate, l’immancabile dock-in show riepiloga la giornata e i vincitori sono presenti per salutare il pubblico e raccontare com’è andata. È l’occasione per incontrare le stelle della vela dell’America’s Cup e avere uno sguardo raro sulle loro campagne.

All’interno del villaggio saranno presenti: aree di ristoro e food court; spazi per attività e iniziative aperte ai visitatori; lo store ufficiale con il merchandising dell’America’s Cup; punti informativi e zone dedicate ai partner dell’evento.

Un format pensato per coinvolgere appassionati, famiglie e turisti, rendendo la regata non solo un appuntamento sportivo ma un’esperienza collettiva che abbraccia l’intera città.

Si inizia giovedì 24, il villaggio aprirà alle ore 11. Ogni giorno ci sarà un momento di musica dal vivo.

Le regate

In mare scenderanno i velocissimi AC-40, veri e propri razzi da mare. Monotipi volanti sui foil capaci di superare i 40 nodi. Ogni barca regata con un equipaggio di quattro persone: due timonieri e due regolatori.

Gli AC40 monotipo, perfettamente equiparati, mettono l’accento sul lavoro d’equipaggio, sulle scelte tattiche e sulla regata pura.

La flotta si sfida in otto prove in programma prima che le prime due si affrontino in una finale di match race domenica 27 che vale tutto.

Come seguire le regate

Le regate saranno trasmesse in diretta e gratuitamente sul canale YouTube dell’America’s Cup

per chi invece volesse vederle in TV la copertura è assicurata da Rai2 e da SkySport.

Venerdì 25 settembre

14.00 Tre regate di flotta – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Max

Sabato 26 settembre

14.00 Tre regate di flotta – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Max

Domenica 27 settembre

14.00 Due regate di flotta e a seguire la finale Match Race – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max