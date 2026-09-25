America’s Cup, inaugurato Race Village, oggi le regate

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Aria frizzante, lungomare pieno, curiosità e una partecipazione popolare che supera le attese. È questo il clima che si respira oggi a Napoli, dove è stato inaugurato il Villaggio delle regate preliminari della Coppa America, alla vigilia dell’avvio ufficiale delle competizioni.

Un lungomare trasformato: pedane, sdraio e poltroncine “a pelo d’acqua”

La novità più evidente è il nuovo volto del lungomare, arricchito da pedane installate sulle scogliere, divanetti, sedie sdraio e piccole postazioni che avvicinano fisicamente i cittadini al mare. Un intervento temporaneo, ma molto apprezzato: centinaia di napoletani si sono fermati a osservare, fotografare e vivere gli spazi, molti dei quali hanno intercettato il sindaco Gaetano Manfredi durante la sua passeggiata tra gli stand.

«C’è un grande desiderio di recuperare il mare. Queste pedane sono state una grande occasione per far riscoprire ai cittadini il rapporto con il mare in questa zona», ha spiegato Manfredi. «Ne parlerò con Soprintendenza e Ministero: vogliamo realizzare piattaforme a mare nel periodo estivo. Non è ancora passato, ma sono fiducioso».

L’accoglienza ai team e l’energia della città

Applausi e curiosità hanno accompagnato il passaggio dei team, arrivati al palco a bordo di macchinette elettriche. Secondo il sindaco, la giornata rappresenta una partenza incoraggiante:

«C’è una partecipazione popolare enorme. È lo spirito giusto: grande energia, tante presenze in città. I team sono felicissimi delle condizioni del Golfo e del vento. Il modello organizzativo sta funzionando, monitoriamo: per noi è una grande prova in vista del prossimo anno».

La grande bellezza del Golfo di Napoli e della collina di Posillipo fa da sfondo alla conferenza stampa della vigilia, ospitata a Castel dell’Ovo, ma gli nove skipper che da domani scenderanno in acqua per le regate preliminari della America’s Cup non si lasciano incantare. L’obiettivo è chiaro: vincere, perché la tre giorni napoletana non è solo un antipasto dell’edizione 2027, ma un banco di prova che nessuno vuole fallire.

Luna Rossa vs New Zealand: la rivalità che accende la vigilia

Gli occhi sono puntati sui due eterni sfidanti: Luna Rossa Prada Pirelli e Emirates Team New Zealand. Gli italiani arrivano da una giornata perfetta, con tre prove vinte dal team senior, mentre i neozelandesi ricordano la sfida di fine maggio a Cagliari, dove Luna Rossa si impose nel primo round. Ora la rivincita: regate di flotta e, domenica, match race finale tra le prime due in classifica.

«Bisogna partire forte, è inutile nascondersi. Tutti sono qui per vincere», ha detto l’ad di Luna Rossa Max Sirena. «Non è vero che ci sono underdog: magari qualcuno piange più degli altri, ma tutti vogliono vincere anche per l’impatto mediatico».

Nuovi talenti e spazio alle donne: la formazione di Luna Rossa

Rispetto alla tappa di Cagliari, Luna Rossa presenta alcune novità:

Marco Gradoni, talento seguito “da quando aveva 10 anni”, continua il suo percorso di crescita.

Sulla seconda barca, Women and Youth, la skipper sarà Margherita Porro, bresciana.

Sulla barca senior, spazio come trimmer a Maria Giubilei.

«È bello vedere almeno una di noi su entrambe le barche. È un messaggio forte per tutte le donne: ci siamo», ha detto Porro.

Una regata “da Formula 1” nelle acque di via Caracciolo

La timoniera del team Youth immagina una competizione serrata:

«Gli altri equipaggi sono molto forti. Sarà una regata di sorpassi e controsorpassi, come in Formula 1. Il Golfo è bellissimo ma difficile per i salti di vento, e avremo gli occhi di tutti addosso perché giochiamo in casa».

Tra tecnica e scaramanzia, aggiunge con un sorriso:

«Porterò con me i due corni rossi che mi hanno regalato qui a Napoli».

New Zealand: “Una nuova generazione sta crescendo”

Lo skipper neozelandese Nathan Outteridge, sei volte campione del mondo e oro olimpico a Londra 2012, guarda oltre la tre giorni napoletana:

«Abbiamo un nuovo gruppo di velisti, una nuova generazione che cresce, compreso mio figlio Jake. L’America’s Cup si vince a luglio dell’anno prossimo».

Il Villaggio sul lungomare e il progetto di Sport & Salute

Nel pomeriggio è stato inaugurato il Villaggio sul lungomare, subito affollato dai napoletani. Intanto i vertici di Sport & Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi, hanno inaugurato a Casoria un playground dedicato ai colori della Coppa America, tra basket, parkour e calcio.

Perché la Coppa America, sottolineano, non è solo la bellezza del Golfo, ma un’occasione per portare sport e comunità anche fuori dal centro città.

Le regate inizieranno alle 14, e sarà possibile seguirle in TV (diretta su Rai 2 e su Sky) e sul canale ufficiale YouTube della America’s Cup.