America’s Cup, la seconda giornata, Luna Rossa al comando, risalgono i francesi

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Un bel sole e condizioni meteo ideali stanno accogliendo i visitatori al Race Village di Sport e Salute sul Lungomare Caracciolo.

Alle 13 erano già stati registrati oltre 26mila accessi, confermando l’interesse crescente per le Regate Preliminari dell’America’s Cup.

Vento tra 10 e 18 nodi: recuperata la prova di ieri

Il vento previsto – 10-18 nodi, perfetto per gli AC40 – ha spinto il comitato di gara a recuperare la fleet race non disputata ieri. Il programma odierno prevede dunque quattro regate di flotta:

14.10 – prima prova

14.46 – seconda

15.27 – terza

16.03 – quarta e ultima

Classifica: Luna Rossa senior davanti a tutti

Si riparte con Luna Rossa Prada Pirelli (senior) in testa alla classifica generale:

19 punti su 20 disponibili, frutto del primo e secondo posto di ieri.

Alle sue spalle la situazione è molto serrata:

14 punti – Emirates Team New Zealand (barca principale) e American Magic – Challenger Team USA

13 punti – Luna Rossa Youth, Luna Rossa Women e GB2

11 punti – Alinghi Red Bull Racing e la seconda barca neozelandese

6 punti – GB1 (prima barca inglese)

5 punti – La Roche-Posay Racing Team (Francia)

Una graduatoria corta che rende il pomeriggio particolarmente interessante: con quattro prove in programma, i distacchi possono cambiare radicalmente.

Prima regata vinta da Luna Rossa

La seconda giornata della Regata Preliminare dell’America’s Cup a Napoli si apre esattamente come si era chiusa la prima: nel segno di Luna Rossa senior, ancora una volta protagonista assoluta nel Golfo.

Partenza equilibrata, poi l’AC40 italiano diventa imprendibile

Nella prima fleet race di giornata c’è equilibrio soltanto in partenza, con le barche allineate e nessuna penalità. Ma appena l’AC40 italiano trova la velocità giusta, la regata si spezza: Luna Rossa senior prende il largo, costruisce un vantaggio solido già alla prima boa e diventa irraggiungibile per tutte le avversarie.

Una prova autoritaria, che conferma la qualità del team e la continuità mostrata ieri con un primo e un secondo posto.

Alinghi e GB1 completano il podio

Alle spalle di Luna Rossa senior, ottima prova degli svizzeri di Alinghi, capaci di mantenere ritmo e pulizia nelle manovre, chiudendo al secondo posto. Terza piazza per gli inglesi di GB1, finalmente competitivi dopo una prima giornata complicata.

Luna Rossa Youth & Women quarta

Buona regata anche per l’equipaggio Youth & Women di Luna Rossa, che chiude al quarto posto, confermando solidità e capacità di gestione nelle fasi centrali della prova.

Giornata nera per Emirates Team New Zealand

È invece un avvio da dimenticare per i detentori dell’America’s Cup, Emirates Team New Zealand: ottavo e penultimo posto per la barca principale, ultimo posto per la seconda barca schierata dai campioni in carica

Una doppia prestazione negativa che complica la loro classifica e sorprende, considerando la tradizionale competitività del team neozelandese.

Seconda regata vinta dal team francese La Roche – Posay

I francesi di La Roche‑Posay Racing Team firmano la sorpresa della fleet race B della seconda giornata delle Regate Preliminari dell’America’s Cup a Napoli. Nel Golfo, i transalpini non sbagliano nulla: partenza pulita, manovre precise, velocità costante. Una prova impeccabile che vale una vittoria pesante, soprattutto dopo la rovinosa scuffia di ieri, che aveva messo a rischio la partecipazione alle regate odierne. Podio completato da Emirates Team New Zealand e Alinghi Alle spalle dei francesi, torna competitivo l’equipaggio principale di Emirates Team New Zealand, secondo al traguardo dopo il difficile avvio di giornata. Terzo posto per gli svizzeri di Alinghi, ancora una volta solidi e continui nelle manovre. Luna Rossa in difficoltà: Youth & Women quinta, senior sesta Passo indietro per Luna Rossa, protagonista assoluta nella prima prova ma meno brillante in questa seconda race: 5º posto per l’equipaggio Youth & Women, 6º posto per il team senior, penalizzato da una penalità in partenza che ha costretto l’AC40 italiano a inseguire per tutta la regata. Una prova complicata che interrompe il ritmo dominante mostrato in apertura di giornata, ma con altre due fleet race in programma il pomeriggio resta tutto da giocare. Terza regata, risorgono i neozelandesi, Luna Rossa seconda, i francesi si ribaltano di nuovo

La quinta fleet race — la terza della seconda giornata delle Regate Preliminari dell’America’s Cup a Napoli — consegna una delle pagine più incredibili di questo weekend velico: a vincere è l’equipaggio Youth & Women di Emirates Team New Zealand, al termine di una prova ricca di brividi e ribaltamenti.

Epilogo shock: La Roche‑Posay scuffia con 30” di vantaggio

Fino all’ultima virata la regata sembrava già scritta. L’AC40 di La Roche‑Posay Racing Team guidava con un margine enorme, quasi 30 secondi, sugli inseguitori. Una superiorità netta, costruita con precisione e velocità, che sembrava preludere a una vittoria certa.

Poi, l’imprevisto: la barca francese scuffia improvvisamente, esattamente come era accaduto ieri nella seconda regata. Un déjà‑vu drammatico che ha messo fuori gioco il team transalpino, impossibilitato a concludere la prova.

New Zealand Youth & Women davanti a tutti

A sfruttare il clamoroso errore è stato il secondo equipaggio neozelandese, che ha mantenuto lucidità e ritmo fino al traguardo, conquistando una vittoria pesante in una race piena di penalità e sbavature da parte di diversi team.

Luna Rossa senior seconda dopo una grande rimonta

Alle spalle dei vincitori, Luna Rossa senior firma una rimonta di carattere: caduta dal foil nella fase iniziale, l’AC40 italiano riesce a risalire posizioni con una prova solida e chiude al secondo posto. Un risultato che permette agli azzurri di mantenere la testa della classifica generale.

Terza la barca principale di Emirates Team New Zealand

Completa il podio la prima barca neozelandese, terza al traguardo dopo una regata gestita con prudenza nelle fasi più concitate.

Luna Rossa Youth & Women solo ottava

Giornata complicata invece per Luna Rossa Youth & Women, che chiude ottava, lontana dalle posizioni di vertice.

Ritorno francese alla quarta regata

La seconda giornata delle Regate Preliminari dell’America’s Cup a Napoli si chiude nel segno dei francesi di La Roche‑Posay Racing Team, che conquistano l’ultima fleet race con una prova autoritaria e senza sbavature.

Dominio francese: poteva essere tripletta

La Roche‑Posay si conferma tra le barche più veloci e solide del weekend. Se non fosse stato per la scuffia a poche centinaia di metri dal traguardo nella regata precedente — quando guidava con un vantaggio enorme — il team transalpino avrebbe potuto mettere in fila tre successi consecutivi. Un segnale di forza che li rilancia dopo un avvio complicato.

New Zealand e Luna Rossa sul podio

Alle spalle dei francesi si piazzano i due equipaggi senior dei team più attesi:

2º posto per Emirates Team New Zealand (barca principale)

per (barca principale) 3º posto per Luna Rossa senior, costante e solida nelle fasi decisive

Luna Rossa Youth & Women quinta

Buona prova per l’AC40 Youth & Women di Luna Rossa, che chiude quinta, confermando continuità dopo una giornata con alti e bassi.

Crollo della seconda barca neozelandese

Sorprendente invece il risultato della seconda barca di Emirates Team New Zealand, che dopo aver vinto la regata precedente chiude ultima, vittima di errori e manovre imprecise.

Classifica generale aggiornata

Dopo le prove odierne, la graduatoria vede:

Luna Rossa senior – 51 punti

Emirates Team New Zealand – 43 punti

Alinghi Red Bull Racing – 38 punti

Una leadership solida per Luna Rossa, che entra nell’ultima giornata con un margine importante ma non ancora definitivo.

Abodi: grande entusiasmo, ritorno immediato

Un clima di entusiasmo e partecipazione accompagna la seconda giornata delle Regate Preliminari dell’America’s Cup a Napoli. Al Race Village sul Lungomare Caracciolo, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha tracciato un primo bilancio dell’evento, sottolineando sia il valore sportivo sia l’impatto immediato sulla città.

“La spinta non è solo quella del grecale, ma dell’entusiasmo dei napoletani”

Abodi ha espresso fiducia nella “nazionale della vela”, impegnata nelle prove con gli equipaggi italiani:

“Il nostro auspicio è che riesca a raggiungere i risultati sperati. Ci sono concorrenti agguerriti, ma la spinta non è soltanto quella del grecale che soffia in maniera significativa: è quella dell’entusiasmo e della passione dei napoletani, degli appassionati del mondo velico e dei turisti arrivati in maniera massiccia”.

Il ministro ha evidenziato come i numeri registrati al Race Village e in città “facciano riflettere sulla portata dell’evento e sui ritorni già immediati, non soltanto a rilascio progressivo”.

“Giudizio ai cittadini e agli stranieri: dagli sguardi vedo felicità e coinvolgimento”

A chi gli chiedeva un primo bilancio di questo “antipasto” dello show che arriverà tra maggio e luglio 2027, Abodi ha risposto che la valutazione spetta soprattutto al pubblico:

“Penso che un giudizio lo debbano esprimere la cittadinanza e poi gli stranieri. Da quello che vedo, dagli occhi e dagli sguardi, c’è felicità, soddisfazione, partecipazione, coinvolgimento emotivo”.

Secondo il ministro, anche questa fase preliminare ha già dimostrato “le buone ragioni per cui il Governo ha deciso di investire per portare in Italia e a Napoli l’America’s Cup”.

“Investimenti pubblici molto rilevanti ma ad altissima redditività”

Abodi ha ribadito il valore strategico dell’evento per il Paese e per il Mezzogiorno:

“Sono soldi, investimenti pubblici molto rilevanti ma ad altissima redditività”.

La manifestazione, ha aggiunto, rappresenta un’occasione unica per mostrare al mondo la capacità organizzativa, l’accoglienza e la modernità di Napoli, oltre alle sue bellezze naturali.

Il programma di domani

Domani terza ed ultima giornata di regate, si inizierà con le ultime due regate di flotta e si concluderà con la regata finale tra le due barche meglio classificate.