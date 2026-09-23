America’s Cup, la serata inaugurale

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Il messaggio di speranza de L’isola che non c’è, cantata da Edoardo Bennato, e le note identitarie di ’O Sole mio, interpretate dal tenore Gaetano Amore e dal soprano Irene Scarpato, incorniciano la serata che apre ufficialmente la settimana della regata preliminare dell’America’s Cup a Napoli.

Un avvio sobrio, ma carico di simboli, che segna l’ingresso della città nella fase operativa del grande evento velico.

La cerimonia a Nisida e la sfilata dei team

La cerimonia, snella e senza eccessi, lascia spazio alla prima sfilata dei sei team impegnati nelle acque del Golfo. Dalla terrazza dell’Istituto penale per i minorenni di Nisida lo sguardo corre verso Posillipo e soprattutto verso Bagnoli, dove il “deserto” dell’ex Italsider sta lasciando spazio alle basi delle squadre: un segnale tangibile della trasformazione in corso.

La legacy sul territorio

È proprio questa trasformazione – la legacy che l’America’s Cup punta a lasciare – il filo conduttore degli interventi istituzionali. Apre il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, chiude il ministro dello Sport Andrea Abodi. Con loro sul palco il governatore della Campania Roberto Fico, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e l’ad di America’s Cup Partnership Marzio Perrelli.

La settimana entra nel vivo da venerdì a domenica con le prove in mare, mentre giovedì è prevista la presentazione ufficiale dei team. Ma lo sguardo è già oltre: il 22 maggio 2027 partirà la Louis Vuitton Cup, data ora scolpita anche nel nuovo countdown installato questa mattina in piazza Vittoria. L’orologio segna i 242 giorni che mancano alla prima prova del percorso che porterà al match race finale, in programma il 10 luglio.

Nepi Molineris: “Una seconda chance per Bagnoli e Nisida”

«Avere un countdown qui è un’idea di ciò che vogliamo trasmettere: l’importanza del mare e dell’accesso al mare per Napoli», spiega Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute. L’installazione è composta da due vele che si incrociano nel momento della virata: «Un gesto che dà forza per andare più forte. Una seconda chance di vita nuova per Bagnoli dopo decenni di abbandono, una seconda chance per i ragazzi di Nisida e una seconda chance per tutti noi».

Bennato sorprende: svelato l’inno ufficiale

Durante la serata Bennato sorprende la platea svelando anche l’inno ufficiale dell’America’s Cup 2027, ispirato «a dei versi di mio fratello Eugenio». Un brano che richiama la sua lunga esperienza nelle sigle sportive e che punta a diventare uno dei simboli dell’edizione napoletana.

Abodi guarda già alla 39esima edizione

Il ministro Abodi non nasconde l’ambizione: «L’obiettivo è fare di questa 38esima edizione un’edizione straordinaria che ci consenta di meritarci anche la 39esima. Dipenderà da quanto riusciremo a fare, ma siamo fiduciosi: abbiamo le carte in regola per candidarci anche per il dopo».