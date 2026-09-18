America’s Cup, lo skipper di Emirates New Zealand: bellissimo tornare a Napoli dopo il 2012

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I vincitori delle ultime tre edizioni dell’America’s Cup sono a lavoro per confermarsi anche nelle acque di Napoli. Sotto la guida di Nathan Outteridge che dopo 14 anni torna nella città partenopea come skipper di Emirates Team New Zealand.

Una squadra con una fortissima cultura del lavoro, dove ogni giorno ci si confronta, si condividono idee e si cerca di migliorare.

Nathan Outteridge, skipper di Emirates Team New Zealand, torna a Napoli dopo il primo contatto con l’America’s Cup nel 2012, quando nel Golfo si disputarono le World Series. Oggi, a distanza di quattordici anni, è di nuovo qui per guidare il team campione in carica nella seconda regata preliminare, in programma dal 24 al 27 settembre.

In un’intervista diffusa sui canali social di Sport e Salute, soggetto attuatore dell’America’s Cup per conto del Governo italiano, Outteridge racconta il suo legame con la città e le sensazioni di questi giorni a Nisida.

«Accoglienza fantastica, campo di regata pazzesco»

«Il mio primo approccio con l’America’s Cup è stato qui a Napoli, nel 2012. E adesso siamo di nuovo qui, tutti questi anni dopo, a competere con gli altri team. Siamo stati accolti in modo fantastico dalla gente, il campo di regata è pazzesco, e una delle cose migliori del gareggiare qui è che dall’acqua hai una vista incredibile della città», spiega lo skipper australiano, sei volte campione del mondo e oro olimpico a Londra 2012.

«Essere skipper è un onore. La cultura del team è impressionante»

Outteridge, che ha il compito di difendere il titolo conquistato dai neozelandesi, sottolinea la forza del gruppo: «È un onore per me essere lo skipper del team in questa edizione. Mi è piaciuta molto l’esperienza dell’ultima volta come timoniere a bordo. Amo profondamente la cultura che questa squadra ha saputo creare: la dedizione al lavoro è davvero impressionante».

Da quando il team è arrivato a Nisida, le operazioni procedono senza sosta: preparazione tecnica, briefing, analisi dei dati, test in mare.

«Passiamo più tempo in riunione che in acqua»

Lo skipper racconta anche la routine quotidiana: «Molti pensano che durante l’America’s Cup passiamo tutto il tempo in mare. In realtà passiamo molto più tempo chiusi in riunione: gran parte del nostro lavoro consiste nel confrontarci su come migliorare».

E aggiunge, con un sorriso: «Cosa mi tiene sveglio la notte? Nulla, se non la sensazione di non star facendo un lavoro abbastanza buono. Ma l’unico modo per fare le cose bene è riuscire a riposare per poter fare il giorno dopo ancora meglio».

Pizza ogni sera: «Qui è la migliore»

Tra una sessione in acqua e una riunione, c’è sempre spazio per la pizza: «Qui è di gran lunga la migliore. I miei figli e mia moglie sono stati qui per tutto il tempo e ogni sera la domanda era: “Possiamo prendere di nuovo la pizza?”».

«Nessuno va sottovalutato: tutti i team hanno lavorato tantissimo»

Sul fronte sportivo, Outteridge non si sbilancia: «Nell’ultima edizione la finale è stata Emirates Team New Zealand contro Luna Rossa e molti pensano che sarà di nuovo così… ma bisogna fare attenzione: tutti i team si sono allenati tantissimo negli ultimi mesi».

La sfida è aperta, e Napoli si prepara a viverla da protagonista.

Video di Sport e Salute