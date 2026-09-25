America’s Cup, neutralizzate le prime due regate per assenza di vento

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La prima delle tre regate di flotta previste nel pomeriggio nel campo di regata di via Caracciolo, a Napoli, è stata neutralizzata a causa della mancanza di vento. Una condizione che ha reso impossibile garantire la velocità minima necessaria per far partire gli AC40, le imbarcazioni monotipo utilizzate nelle regate preliminari dell’America’s Cup.

Iniziata con quasi due ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia, è stata cancellata per mancanza di vento anche la seconda prova della prima giornata delle regate preliminari dell’America’s Cup in corso a Napoli.

Dopo la falsa partenza delle 15.30, con gli AC40 subito fermati per assenza di vento sul campo di regata, il nuovo tentativo poco dopo le 16 è stato nuovamente neutralizzato al primo giro di boa: in alcuni tratti il vento è sceso sotto i cinque nodi, soglia che rende impossibile mantenere velocità e stabilità sui foil.

Nove barche in gara, sei team in acqua

In acqua erano pronte nove imbarcazioni, in rappresentanza di sei team. L’Italia schiera Luna Rossa Prada Pirelli, presente con due barche, una senior e una Women & Youth, come previsto dal format.

La neutralizzazione della prova rientra nelle procedure standard: senza vento sufficiente, gli AC40 non possono sollevarsi sui foil né mantenere stabilità e sicurezza in manovra.

Attesa per le condizioni meteo

La direzione di regata resta in attesa di un possibile miglioramento delle condizioni del Golfo di Napoli. Se il vento dovesse rinforzare, le regate di flotta previste potranno essere recuperate nel corso del pomeriggio.

Team in stand by

I sei team in gara sono stati messi in stand by per un’eventuale nuova partenza, che potrebbe scattare alle 16.40. Secondo il Race Management, quello dovrebbe essere l’ultimo tentativo prima di rinviare definitivamente il programma a domani, qualora il vento non dovesse rinforzare.

AC40 fermi nel Golfo

Le condizioni del Golfo di Napoli, oggi particolarmente instabili, stanno impedendo agli AC40 di sollevarsi sui foil e di completare anche solo il primo giro di boa. La direzione di regata monitora costantemente l’evoluzione del vento, ma la giornata si sta rivelando complicata per la prosecuzione del programma.