America’s Cup presentata alle scuole

L’America’s Cup entra nelle scuole e si presenta agli studenti.

Questa mattina, all’Istituto Marie Curie di Ponticelli, si è tenuto un incontro dedicato al trofeo velico più antico e prestigioso al mondo che si disputerà a Napoli nel 2027.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di istituzioni e rappresentanti del mondo sportivo, mira ad avvicinare i giovani alla cultura del mare e ai valori dello sport a partire della zona orientale della città, protagonista di un importante percorso di riqualificazione e accesso alla spiaggia.

All’incontro, diretto dalla dirigente Valeria Pirone, sono intervenuti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara; l’event director della 38°America’s Cup, Leslie Ryan; il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma; l’Amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.

“Oggi siamo in una grande scuola tecnica – ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi – e l’America’s Cup è anche professioni del mare, tecnologie e grandi opportunità lavorative, soprattutto in una città come Napoli che ha grandi aziende in questo settore. Questo, quindi, è anche il modo per far capire ai ragazzi quanto le opportunità del mare siano una straordinaria occasione per mettere in campo professionalità nuove e trovare opportunità di lavoro”.“ I lavori stanno procedendo come da programma – ha proseguito Manfredi – quindi siamo fiduciosi che tutto si realizzerà nei tempi giusti e riusciremo a dare una grande accelerazione agli interventi di bonifica. L’America’s Cup è un’iniziativa che crea sviluppo, opportunità, e noi faremo in modo che la città, ma anche tutti i comuni dell’area metropolitana, siano coinvolti in questa grande occasione di crescita”.