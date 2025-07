America’s Cup, Regione Fuori

- pubblicità -

La Regione Campania è stata esclusa dal comitato organizzatore dell’America’s Cup 2027, nonostante l’evento si terrà a Napoli.

La decisione è arrivata dopo che la Camera dei Deputati ha respinto tre emendamenti al decreto legge sullo sport, presentati da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, che chiedevano l’inclusione di un rappresentante regionale.

Il Pd proponeva di aumentare i membri a 7, includendo la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli.

M5S e Avs proponevano di mantenere il tetto di 5 membri, ma sostituendo uno dei rappresentanti del Governo con quello della Regione.

Le opposizioni hanno definito la scelta una “grave esclusione”, sottolineando la disparità rispetto ad altri eventi come le Olimpiadi Milano-Cortina, dove le Regioni Lombardia e Veneto sono parte del comitato organizzatore (in modo diretto però, esempio non assimilabile, ndr)