America’s Cup, una settimana di appuntamenti

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Napoli e la Campania si preparano a vivere, dal 21 al 27 settembre, la seconda Preliminary Regatta della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, una settimana di eventi che intreccia sport, mare, inclusione e territorio.

Il programma coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell’area metropolitana, con la partecipazione del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e dell’amministratore delegato Diego Nepi Molineris.

Lunedì 21 settembre – Inaugurazioni e cinema

La settimana si apre alle 17.00 con l’inaugurazione del playground “Sport Illumina” a Casalnuovo di Napoli, in Viale dei Cedri 44: un nuovo hub gratuito e accessibile 7 giorni su 7, con spazi dedicati a basket, arrampicata e calcio. “Sport Illumina” è finanziato con 31,7 milioni di euro dal Ministero per lo Sport e i Giovani e realizzato da Sport e Salute.

Alle 19.30, alla FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, è prevista la proiezione del documentario “Mighty Mary”, alla presenza delle istituzioni e dei team dell’America’s Cup.

Martedì 22 settembre – Countdown e apertura istituzionale

Alle 11.00, in Piazza Vittoria, sarà svelato il countdown ufficiale verso l’America’s Cup 2027, che segnerà i giorni mancanti al match race del 10 luglio 2027. Alle 18.00, sulla terrazza dell’isola di Nisida, si terrà l’evento istituzionale di apertura della settimana, con vista su Bagnoli.

Mercoledì 23 settembre – I giovani e Nave Vespucci

Alle 10.30, al Centro Sportivo “Pino Daniele” di Caivano, 300 bambini dell’IC3 Parco Verde saranno coinvolti in attività sportive, iniziative legate alla vela e simulazioni di navigazione. Un appuntamento che, sottolinea Sport e Salute, “racconta la dimensione sociale del progetto e avvicina i più giovani allo sport e al mare”.

Alle 18.00, incontro simbolico tra le icone del mare: una delegazione dei team dell’America’s Cup salirà a bordo di Nave Amerigo Vespucci, dove tornerà anche il trofeo della Coppa America, dopo la tappa di luglio a New York.

Giovedì 24 settembre – Conferenza stampa e nuovo playground

Alle 10.00, Castel dell’Ovo ospiterà la conferenza stampa sportiva con i team. A seguire, i giornalisti accreditati potranno salire a bordo di Nave Amerigo Vespucci, in sosta a Napoli dal 20 al 25 settembre nell’ambito del Tour Mondiale 2026.

Alle 17.00, a Casoria, nella Villa Comunale di Via Enrico Toti, sarà inaugurato un nuovo playground “Sport Illumina”, dedicato a basket, parkour e calcio. Nel pomeriggio aprirà ufficialmente al pubblico anche il Race Village, con la presentazione dei team sul main stage.

Venerdì 25 settembre – Via alle regate

Alle 9.30 aprirà il Villaggio EWoS – European Week of Sport nella Villa Comunale, con oltre 20 attività sportive e uno spazio dedicato alla vela.

Alle 14.00 scatterà la prima giornata di regate, che proseguiranno sabato 26 e domenica 27, sempre dalle 14.00 alle 16.00. La giornata sarà accompagnata da iniziative per il pubblico e da un concerto alle 19.00 sulla Terrazza del Castello di Baia a Bacoli.

Sabato 26 settembre – Sport, giovani e BeActive Night

Il Villaggio EWoS sarà attivo per tutta la giornata, con attività dedicate a giovani e famiglie. Grazie alla Federvela e alla Scuola Vela Mascalzone Latino, molti ragazzi delle periferie — da Caivano a Caserta — vivranno le loro prime esperienze di regata a bordo degli RS21.

In serata, Piazza del Plebiscito ospiterà la BeActive Night, con il concerto charity “Una serata di stelle per PUPI”, promosso dalla Fondazione P.U.P.I., con la partecipazione di Max Pezzali ed Elisa.

Domenica 27 settembre – Finali e premiazione

Ultima giornata di regate dalle 14.00 alle 16.00. Alle 18.30, sul palco del Race Village, si terranno la cerimonia conclusiva e la premiazione del team vincitore.