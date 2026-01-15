Annuario dello Sport Campano 2026, presentazione mercoledì 21

- pubblicità -

Torna l’Annuario dello Sport Campano 2026 con la presentazione ufficiale alla libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli.

L’appuntamento è per mercoledì 21 gennaio (ore 18), con la presenza del presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, di Fiorella Zabatta, neo Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili, alla Protezione Civile e Biodiversità della Regione Campania, del presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola, insieme con gli autori Carlo Zazzera e Marco Lobasso e con la partecipazione di istituzioni, atleti e dirigenti del mondo sportivo della regione.

Per l’occasione, il Coni Campania ha istituito il Premio Eccellenze di Napoli Capitale 2026, che sarà consegnato a Patrizio Oliva per aver contribuito grandemente alla diffusione dell’olimpismo come stile di vita fra i giovani.

La copertina dell’Annuario dello Sport Campano 2026, edito da LeVarie per il Coni Campania, è dedicata a Napoli Capitale Europea dello Sport, con spazio all’interno per le numerose iniziative che caratterizzano questa prestigiosa stagione appena iniziata. Tante pagine del volume sono dedicate alle attività svolte dal Comitato regionale Coni Campania nel corso del 2025. In particolare, al racconto dell’impegno al fianco della Regione Campana, che ha portato alla storica riapertura della piscina dello stadio Collana al Vomero e al successo crescente dei voucher sportivi erogati dall’Arus.

In apertura del volume il tradizionale resoconto, in articoli e cifre, dei tantissimi successi di atleti e società campane nel 2025, che hanno conquistato risultati d’eccellenza in 31 diverse discipline sportive, con 4 scudetti tricolori, tra cui spicca naturalmente quello del Napoli Calcio di Antonio Conte, 3 trionfi nelle coppe, 36 medaglie mondiali, 33 europee, 12 medaglie mondiali giovanili e 31 europee giovanili, 11 medaglie alle Universiadi, 129 titoli italiani. Un trionfo per il movimento sportivo regionale raccontato con storie, numeri e dati che fanno del volume la prima e unica storica “banca dati” dello sport della Campania.

L’Annuario dello Sport Campano 2026 è diviso in quattro sezioni: i successi sportivi di atleti e società campane nel 2025; le Olimpiadi; le attività del Coni Campania; l’ampia sezione dedicata all’immensa famiglia dei dirigenti dei Comitati campani di Federazioni Sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione, Associazioni Benemerite che lavorano con passione e senza sosta per lo sport e al fianco del Coni Campania.

Annuario dello Sport Campano 2026

A cura di Carlo Zazzera, Marco Lobasso

LeVarie edizioni

Pag. 208, euro 12