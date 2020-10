Asl blocca la partenza del Napoli a Torino, rischio rinvio o 3-0 a tavolino. 2 membri dello staff della Juve in isolamento fiduciario.

Il Napoli non partirà per Torino per la partita di campionato contro la Juve in programma domani.

Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. A bloccare la partenza è stata l’Asl Napoli 2 Nord, dopo l’inizio di focolaio Covid-19 evidenziatosi con la positività dei calciatori Zielinski ed Elmas, oltre che di un dirigente del club partenopeo. (ANSA).

Tutta la squadra del Napoli, compresi i calciatori risultati negativi al test Covid, dovrà osservare un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni. E’ quanto ha stabilito l’Asl di Napoli bloccando la partenza della comitiva diretta a Torino. E’ quanto apprende l’ANSA da una fonte qualificata dell’Asl di Napoli. L’isolamento – spiega la fonte – non permette di andare a Torino né trasferimenti in bus.

Lo stop alla trasferta di Torino dei calciatori del Napoli è arrivato quando Mertens e compagni erano già allo stadio San Paolo, luogo da cui in bus sarebbero dovuti partire per l’aeroporto di Capodichino. I calciatori sono quindi tornati a casa in attesa della decisione su dove trascorrere i 14 giorni di isolamento. A questo punto anche i calciatori che erano stati convocati per le rispettive nazionali non partiranno.

Una valutazione, riferiscono dall’Asl, non sul campionato di calcio, ma sul rischio della propagazione di un focolaio che, seguendo la letteratura Covid delle autorità sanitarie, impone l’isolamento domiciliare per 14 giorni ai contatti diretti di un positivo anche se – come nel caso della stragrande maggioranza dei calciatori del Napoli – risultano negativi al Covid. In Campania – questo è il senso del ragionamento adottato dall’Asl di Napoli – sono 3.036 i normali cittadini che vivono questa situazione e non era possibile fare due pesi e due misure non applicando la normativa anche ai calciatori azzurri.

Il protocollo approvato in sede di consiglio di Lega pochi giorni fa non prevede però che ci sia il rinvio della partita in presenza di meno di 10 giocatori per club, il Napoli rischia seriamente la sconfitta per 3-0 a tavolino.

Lo stesso protocollo però prevede anche “eventuali provvedimenti delle autorità statali o locali” .

La Lega Serie A intenderebbe tuttavia per “autorità locali” le autorità del luogo ove si deve tenere l’evento sportivo che, per motivi di ordine pubblico legati all’epidemia, possono decidere di non autorizzare l’evento.

Se la decisione della Asl lascia prefigurare un rinvio di Juve-Napoli (appare difficile che l’azienda sanitaria consenta alla squadra partenopea di partire domattina e giocare il match in serata a Torino) la Lega di Serie A aspetta ad adeguarsi e non ufficializza il rinvio. Da fonti di via Rosellini trapela che si sta cercando di capire, parlando anche con i vertici politici, giurisdizione e competenze della stessa Asl (che ha messo in quarantena a casa la squadra di Gattuso) prima di prendere una decisione ufficiale.

Se la Asl ha dato l’assist al rinvio, la Lega si è subito messa in moto, prendendo tempo per capire giurisdizione e competenze anche consultando i vertici politici. Certo per la norma appena varata si gioca se ci sono 13 giocatori non positivi. Si può chiedere un solo rinvio a stagione, possibile a questo punto che si vada verso una sconfitta a tavolino del Napoli per 3-0. Una eventualità dinanzi alla quale il club azzurro – fanno sapere fonti della società – presenterebbe ricorso in considerazione del fatto che lo stop è arrivato da un’autorità sanitaria. I calciatori azzurri sono tornati a casa dove rimarranno in isolamento con la facoltà di uscire solo per gli allenamenti a Castel Volturno. Resta da definire anche la situazione dei calciatori convocati per le rispettive nazionali anche se dal Napoli trapela che nessuno degli azzurri convocati potrà partire.

“Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”: lo fa sapere il club bianconero attraverso un comunicato ufficiale diramato dopo aver appreso la notizia della mancata partenza dei partenopei verso Torino perché bloccati nel capoluogo campano dall’Asl locale.

Il gruppo squadra della Juventus è in isolamento fiduciario: sono stati riscontrati, infatti, due casi di positività nello staff. “Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico – precisa la società – tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo” si legge nella nota ufficiale diramata dal club bianconero. Il gruppo squadra della Juventus è in isolamento fiduciario dopo la notizia della positività di due membri della staff, ma “questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita” precisa il club in una nota ufficiale. Di conseguenza, la partita di domani sera all’Allianz Stadium tra i bianconeri e il Napoli di Gennaro Gattuso non è a rischio e si svolgerà regolarmente. “Non penso ci sia il rischio di non giocare, c’è un comunicato della Lega che ha dato regole e non credo ci siano problemi. Noi l’abbiamo preparata come tutte le altre squadre, non ci ha influenzato minimamente e saremo pronti”: così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida contro il Napoli a proposito della situazione Covid-19 in serie A.