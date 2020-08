Basket, Centro Ester Barra torna nella serie D maschile.

Il Centro Ester ritorna nei campionati federali in maniera ufficiale e definitiva. Dalla società di Barra arriva l’ufficializzazione della partecipazione al prossimo campionato di serie D maschile.

Dopo lunghi anni di assenza, la prima squadra sarà impegnata in uno dei campionati che contano.

Un ritorno atteso dall’intero movimento che di certo non ha dimenticato i trascorsi, anche in serie B, del club di Barra.

Non nasconde l’entusiasmo il responsabile del settore basket del Centro Ester Agostino Romano: “Per noi dello staff, dopo quattro anni di lavoro arriva questa bella soddisfazione. Una lieta novella condivisa con il presidente Pasquale Corvino al quale va il ringraziamento di aver sempre creduto nei nostri programmi”.



“Il primo ringraziamento -esordisce il presidente del Centro Ester Pasquale Corvino- è per Giuseppe Cariello, l’imprenditore a capo della Marbel per aver creduto nel nostro progetto sportivo, come noto, nato per rendere migliore la vita dei giovani nella periferia ed est di Napoli”.



Cresce il movimento, aumentano le responsabilità: “La serie D -prosegue Agostino Romano- per noi significa riportare sano entusiasmo nel nostro Centro. Ogni partita casalinga dovrà avere un’aria di festa e di sana sportività. Sarà per i nostri giovani un punto di riferimento dando ancora di più la possibilità di migliorare e mettersi in evidenza”.

Un’avventura, spiega il presidente Pasquale Corvino, resa possibile anche grazie ad un’altra importante sinergia: “La prima squadra del Centro Ester assumerà la denominazione di Marbel Centro Ester Basket. Saremo abbinati a questa importante azienda di abbigliamento pugliese che ha sede nel barese, a Bitonto. Un’altra sinergia che sono sicuro proseguirà con reciproca soddisfazione. Un ringraziamento a loro che hanno voluto essere presenti in un momento importante per il Centro Ester che ritorna in un campionato di prestigio quale è la serie D”.

Gli obiettivi sono già chiari: “La permanenza in questa categoria -conclude Agostino Romano- ed il miglioramento della tecnica dei nostri atleti sono un punto di partenza fondamentale. Adesso non ci resta altro da fare che metterci al lavoro per la costruzione dello staff tecnico e del roster. Magari mettendo in pratica la recente sinergia con la Gevi Napoli Basket. L’idea è quella di inserire i nostri giovani tesserati, quelli che già riteniamo pronti per questa esperienza. Successivamente cercheremo di inserire qualche atleta più esperto che possa essere da esempio e dare esperienza ai nostri giovani”.