Basket, GeVi conquista Gara 1 di semifinale contro Ferrara.

Al Pala Barbuto finisce in trionfo. La GeVi azzanna la serie della semifinale play off contro la Top Secret, vince gara 1 con grande merito (80-53) e martedì sera è già tempo di pensare a gara 2, sempre sulle tavole dell’impianto di Fuorigrotta (ore 20.30).

La Top Secret ci ha provato, dopo essere partita con il giusto piglio ha rimediato tutto lo strapotere della compagine del coach Pino Sacripanti, che ha chiuso con tre uomini in doppia cifra.

I biancazzurri hanno pagato la brutta serata al tiro, così per i padroni di casa è stato tutto più semplice. Il vantaggio si è dilatato man mano che i minuti passavano, i biancazzurri ci hanno provato, ma non è bastato. In gara 2 ci vorrà tutta un’altra Top Secret.

GEVI NAPOLI-TOP SECRET FERRARA 80-53 (16-11, 36-22, 59-38)

GEVI: Zerini 2, Coralic ne, Iannuzzi 15, Klacar, Cannavina ne, Parks 7, Marini 5, Mayo 15, Uglietti 9, Lombardi 8, Burns 5, Monaldi 14. All.Sacripanti.

TOP SECRET: Pacher 11, Vencato 2, Basso, Fantoni 4, Dellosto 7, Baldassarre 12, Zampini 4, Panni 3, Bertone 7, Filoni 3. All.Leka.

Arbitri: Masi, Tirozzi e Maschietto.