Betty Vuk, oro nel Qazaq Kuresi ai Nomad Games in Kazakistan

WORLD NOMAD GAMES 2024, il grande evento dedicato agli Sport Tradizionali, organizzato dal Governo del Kazakistan e dalla Organization of Turkic States (OTS), col patrocinio dell’UNESCO, ha portato ad Astana duemila atleti da 90 paesi, per gareggiare in 21 sport. Si svolgono ogni due anni e sono stati inseriti dall’UNESCO nella “Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”.

Il 10 settembre scorso, nel Qazaq Kuresi, lotta e sport nazionale del Kazakistan, Betty Vuk, atleta azzurra della Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali (FIKULT), dopo aver vinto le avversarie di Sud Corea, Turchia e Uzbekistan, ha battuto in finale la campionessa kazaka, salendo sul podio con la medaglia d’oro. È in assoluto la prima medaglia d’oro dell’Italia nelle cinque edizioni di questi giochi. Friulana, classe 2000, atleta del Dojo Equipe ASD Bologna, Betty Vuk ha vinto i campionati assoluti di Judo 2022, gli European University Games 2023-2024 e la European Judo Cup 2024 a Dubrovnik. Laurea triennale in Scienze politiche, sta completando la magistrale in Scienze criminologiche.

Dopo aver gareggiato nelle competizioni di Qazaq Kuresi, Alysh Belt Wrestling, Ashirtmaly Aba Wrestling e Mas-Wrestling, la Squadra Azzurra della Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali (FIKULT) composta da Chiara Meucci, Betti Vuk, Gaia Daranuta, Sandro Lorito, Eugenio Sturniolo, Roberto Terranova e Walter Baccinelli, guidata dal tecnico Mattia Galbiati e accompagnata dal presidente, avvocato Vittorio Giorgi, è stata ricevuta dall’Ambasciatore Marco Alberti nella sede dell’Ambasciata italiana ad Astana per condividere la straordinaria esperienza e la gioia della vittoria. Fondata nel 2014, la FIKULT è affiliata all’A.S.I (ente di promozione sportiva) e alla United World Wrestling (UWW).

“Tutti gli Sport Tradizionali hanno radici storiche e identità culturali antiche di secoli, per questo rappresentano uno spazio di condivisione e di fratellanza per tutti i popoli e paesi del mondo”, dichiara il presidente FIKULT Vittorio Giorgi. “Questa vittoria è avvenuta proprio nel giorno in cui la Rete Diplomatica italiana celebrava la Giornata dello Sport Italiano nel mondo. Si tratta di un’iniziativa sviluppata in sinergia tra Ministero Affari Esteri e il Ministro per lo Sport e i Giovani, il CONI e gli enti sportivi, e che – a partire da quest’anno – verrà celebrata ogni anno. Recentemente, presso il MAECI, è stato istituito l’Ufficio di Diplomazia sportiva. Questo dimostra che il valore e la funzione dello Sport, oggi, vanno ben oltre la sua dimensione agonistica”.