Brutto colpo per Lozano, operato per un taglio sotto l’occhio, ne avrà per 4-6 settimane.

Momenti di paura per il giocatore del Napoli Hirving Lozano, infortunatosi al volto in uno scontro di gioco nelle prime fasi della partita di apertura della Gold Cup, Messico-Trinidad e Tobago, disputata la sabato notte a Dallas, in Texas. L’attaccante del Napoli si è scontrato con il portiere avversario, Marvin Phillip, in uscita ed è rimasto a terra dopo un duro colpo al volto che gli ha anche procurato una ferita sopra l’occhio sinistro.

Lozano è stato trasportato in ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione ma, secondo quanto fa sapere il Napoli, le sue condizioni non destano preoccupazione. Nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica.

Il medico sociale del Napoli, Dottor Canonico, è in contatto costante con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante azzurro. La partita è poi finita in pareggio, 0-0, con i campioni in carica che pur dominando non sono riusciti a sbloccare il risultato. (ANSA).

La Federazione messicana questa sera ha diramato un comunicato per fare il punto sulle condizioni fisiche di Hirving Lozano. L’attaccante del Napoli che s’è infortunato durante l’ultima partita di Gold Cup ha subito un intervento chirurgico per un taglio profondo vicino all’occhio, intervento perfettamente riuscito. Ecco il comunicato.

“Dopo lo shock ricevuto durante la partita Messico-Trinidad & Tobago, Hirving Lozano è stato portato in ospedale dove è stato curato e sottoposto a diversi studi medici dopo il forte colpo e l’iperestensione del collo. L’attaccante ha avuto una ricostruzione della ferita al sopracciglio sinistro da un chirurgo plastico, e dopo i favorevoli risultati dell’intervento, il giocatore è già in albergo in convalescenza. Tuttavia, ci sarà una successiva valutazione neurologica. Gli specialisti hanno stimato un tempo di recupero dalle quattro alle sei settimane”.