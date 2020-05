Calcio, Perillo a Mattina 9: si termini il campionato al Sud.

“Mi auguro che ci sia una ripresa dei campionati: sarebbe un bel segnale per il Paese, vorrebbe dire che forse si comincia a voltare pagina. Ma bisogna farlo in assoluta sicurezza, quindi sono scelte che spettano al governo e agli organi preposti. La cosa migliore sarebbe terminare il torneo facendolo disputare nelle regioni centromeridionali, dove ci sono stati meno contagi, giocando la domenica e il mercoledì”.

Lo ha detto Antonello Perillo, caporedattore centrale del Tgr Rai Campania, ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 – 7 Gold.

“Il Napoli si è organizzato bene con i tamponi e gli allenamenti divisi per gruppi e fasce orarie. Gattuso stava facendo un bellissimo lavoro, credo che gli azzurri possano vincere la Coppa Italia e riuscire ad ottenere un piazzamento Champions, ma ovviamente questo è più difficile. Mi incuriosisce molto – ha concluso Perillo – il discorso del mercato, che sarà stravolto rispetto al passato: le quotazioni dei calciatori caleranno sensibilmente, ci sono tante incognite e se io fossi un dirigente calcistico ci penserei dieci volte prima di investire 100 milioni su un giocatore”.