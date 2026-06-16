Calciomercato Napoli, accelerata per Mario Gila: incontro con l’agente e trattativa con la Lazio

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Il Napoli accelera sul mercato e concentra le proprie attenzioni su Mario Gila, difensore centrale della Lazio individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Dopo settimane di indiscrezioni e contatti preliminari, la società azzurra avrebbe compiuto un nuovo passo in avanti incontrando Alejandro Camaño, agente del calciatore spagnolo.

Il colloquio, avvenuto a Milano con il direttore sportivo Giovanni Manna, sarebbe servito a verificare la disponibilità del giocatore e a discutere le condizioni economiche di un possibile contratto. Prima di presentare un’offerta ufficiale alla Lazio, infatti, il Napoli vuole raggiungere un’intesa di massima con Gila e con il suo entourage.

Mario Gila è il primo obiettivo per la difesa del Napoli

Il profilo del centrale biancoceleste avrebbe ottenuto il pieno gradimento dell’area tecnica del Napoli. Gila è considerato un difensore moderno, rapido negli interventi e capace di impostare l’azione partendo dalla retroguardia. Caratteristiche che permetterebbero alla squadra azzurra di aumentare velocità, aggressività e qualità nella costruzione dal basso.

Nato a Barcellona nel 2000 e cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, il difensore ha raggiunto una piena maturazione calcistica durante la sua esperienza in Serie A. Con la maglia della Lazio è riuscito progressivamente a conquistare un ruolo centrale, dimostrando di sapersi adattare sia a una linea difensiva composta da quattro giocatori sia a uno schieramento con tre centrali.

Proprio questa duttilità tattica rappresenterebbe uno degli aspetti maggiormente apprezzati dal Napoli. Gila potrebbe essere impiegato come centrale di destra, ma anche come riferimento principale del reparto, offrendo allo staff tecnico diverse alternative nella gestione delle partite.

Il contratto in scadenza può favorire la trattativa

Un elemento decisivo dell’operazione è rappresentato dalla situazione contrattuale del calciatore. L’accordo tra Mario Gila e la Lazio scadrà nel giugno 2027 e, al momento, non sembrerebbero esserci le condizioni per un rinnovo.

La prossima sessione estiva potrebbe quindi rappresentare per il club romano una delle ultime occasioni utili per ottenere una cifra significativa dalla sua cessione. Trattenere il difensore senza prolungare il contratto esporrebbe infatti la Lazio al rischio di doverlo vendere a condizioni meno favorevoli nei mesi successivi o, nel peggiore dei casi, di perderlo senza un adeguato ritorno economico.

La volontà del giocatore potrebbe avere un peso importante. Secondo le indiscrezioni di mercato, Gila avrebbe manifestato l’intenzione di intraprendere una nuova esperienza professionale e avrebbe accolto positivamente l’interesse del Napoli. L’eventuale accordo sull’ingaggio consentirebbe a Giovanni Manna di presentarsi al tavolo con la Lazio forte del gradimento del difensore.

La Lazio chiede circa 30 milioni di euro

La distanza principale riguarda la valutazione economica. Il presidente della Lazio Claudio Lotito considererebbe Mario Gila uno dei giocatori più importanti della rosa e non sembrerebbe disposto a concedere sconti rilevanti. La richiesta del club biancoceleste si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Il Napoli dovrà quindi studiare la formula più adatta per convincere la società capitolina. La trattativa potrebbe svilupparsi attraverso un’offerta composta da una parte fissa e da alcuni bonus legati alle presenze, ai risultati della squadra o alla partecipazione alle competizioni europee.

Non è escluso neppure che nel confronto tra i due club possano essere valutate eventuali contropartite tecniche. Si tratta, tuttavia, di uno scenario ancora da definire: la priorità della dirigenza azzurra sarebbe quella di ottenere prima il consenso definitivo del calciatore e successivamente avviare una vera negoziazione con la Lazio.

La valutazione elevata è collegata anche agli accordi stipulati in occasione del trasferimento di Gila dal Real Madrid alla Lazio. Il club spagnolo conserverebbe infatti una percentuale rilevante sulla futura rivendita, circostanza che spinge la società romana a mantenere alta la richiesta.

Il Napoli prepara una difesa più veloce e competitiva

L’interesse per Gila rientra nella strategia di rinnovamento della rosa azzurra. La dirigenza vuole mettere a disposizione dell’allenatore una difesa completa, in grado di affrontare una stagione caratterizzata da numerosi impegni e da obiettivi ambiziosi.

Il possibile arrivo dello spagnolo non sarebbe soltanto un investimento per il presente. A 25 anni, Gila possiede già una buona esperienza nel campionato italiano e nelle competizioni internazionali, ma conserva ancora importanti margini di crescita. Il suo inserimento consentirebbe inoltre di aumentare la concorrenza interna e di gestire con maggiore efficacia le rotazioni.

La velocità nel recupero della profondità potrebbe risultare particolarmente utile per una squadra intenzionata a mantenere il baricentro alto. Il difensore della Lazio è abituato ad affrontare gli attaccanti in campo aperto e mostra una buona capacità di anticipo, qualità preziose per sostenere un sistema di gioco aggressivo.

Trattativa ancora aperta, ma il Napoli fa sul serio

L’operazione non può ancora essere considerata conclusa. L’incontro con l’agente rappresenta un passaggio significativo, ma servirà trovare un’intesa con la Lazio, che continua a difendere la propria valutazione.

Il Napoli, tuttavia, sembra intenzionato a procedere con decisione. Gila sarebbe diventato il nome prioritario per completare il reparto arretrato e il gradimento del calciatore potrebbe facilitare il lavoro della dirigenza.

Le prossime giornate saranno importanti per comprendere se i contatti preliminari potranno trasformarsi in una trattativa ufficiale. Molto dipenderà dalla disponibilità della Lazio a negoziare e dalla capacità del Napoli di avvicinarsi alle richieste economiche di Lotito.

La strada non è ancora priva di ostacoli, ma il club azzurro ha iniziato a costruire concretamente l’operazione. Mario Gila potrebbe così diventare uno dei primi rinforzi della nuova stagione del Napoli e aggiungere alla difesa velocità, affidabilità ed esperienza nel calcio italiano.