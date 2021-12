Calciomercato Napoli, Manolas via a Gennaio?

Fino a questo momento una stagione strepitosa da parte del Napoli che sta facendo sognare i tifosi partenopei. La squadra di Spalletti punta, senza dirlo troppo ad alta voce, allo scudetto, inseguito con forza in queste 14 stagioni di Serie A. Ora sembra arrivato il momento del riscatto, tant’è vero che i principali bookmakers e casino online Medialive attualmente disponibili danno tra le favorite proprio la squadra di De Laurentiis. Il club, però, dovrà risolvere i problemi interni tra infortuni e situazioni di mercato. Su quest’ultimo punto sembra quasi certo l’addio di Manolas al Napoli. Sono settimane, per non dire mesi, che il difensore greco ha manifestato la sua voglia di lasciare la squadra per tornare in patria. Attualmente sulle sue tracce c’è l’Olympiacos che da tempo segue il giocatore.

A parlarne anche il Corriere dello Sport, che spiega come a gennaio si potrebbe concretizzare l’affare. I biancorossi vorrebbero riportare in patria l’ex centrale della Roma a metà stagione, dopo averci provato in estate. Bisogna sottolineare come i contatti tra le due parti non si siano mai interrotti, con continui scambio in queste settimane. L’unico modo per strappare il giocatore dal club è quello di accontentare le pretese del del presidente partenopeo. Il patron chiede una cifra dai 10 ai 12 milioni di euro. Il giocatore dal canto suo pur di partire si spalmerebbe l’ingaggio da 4.2 milioni in quattro anni.

In caso di addio, il Napoli andrebbe a prendere un altro difensore sul mercato: con i soli Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus, la necessità numerica di un altro centrale sarebbe la priorità.

Napoli, il Milan punta un tuo obiettivo

Sempre su argomento calciomercato, il Napoli deve tenere sott’occhio il Milan. Sì, perché i rossoneri sono diventati orfani di che Kjaer tornerà la prossima stagione a causa dei danni ai legamenti, sia al crociato che al collaterale. La squadra perde un leader in campo e nello spogliatoio, per questo motivo la dirigenza deve attrezzarsi per dare l’alternativa a Pioli. I nomi in lista sono soprattutto due: Bremer e Milenkovic, poi Mina e Luiz Felipe.

Il primo nome resta Gleison Bremer del Torino, ma strapparlo a Cairo servirà una super offerta visto che viene valutato 25 milioni di euro. Il club di Miano non è l’unico, con il Napoli sulle tracce del calciatore, vista la probabile partenza a gennaio o in estate di Manolas. Milenkovic, invece, altro giocatore da sempre nel mirino di Giuntoli, potrebbe lasciare Firenze grazie alla clausola da 15 milioni di euro. Dall’estero, invece, potrebbe arrivare Yerry Mina, difensore colombiano dell’Everton.

Il PSG vende due giocatori nella lista del Napoli

Il PSG vuole sfoltire la rosa. Dopo l’incredibile squadra costruita è arrivato il momento di dire addio ai rami vecchi. Questa la lista completa dei calciatori in partenza, sono 6: Icardi e Paredes, secondo la stampa francese, sono i primi due destinati a dire addio, poi figurano anche Sergio Rico, Kurzawa, Kehrer e Diallo. Sia Icardi che Paredes, un paio di anni fa, sono stati i sogni di mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis quando in panchina c’era Carlo Ancelotti (oggi al Real Madrid) il quale di recente ha confermato l’interesse soprattutto per l’attaccante argentino, marito di Wanda Nara.