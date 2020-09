Centro Ester, Diesel nuovo main sponsor.

Squadra che vince non si cambia. Un vecchio detto che sembra essere cucito su misura per illustrare nel migliore dei modi il rafforzarsi dell’accordo fra l’Associazione Sportiva Centro Ester e il prestigioso marchio mondiale di abbigliamento Diesel che diventa main sponsor della polisportiva ad Est di Napoli.



I dettagli arrivano dalle parole del presidente Pasquale Corvino che non nasconde la soddisfazione per la prestigiosa partnership con il brand di Renzo Rosso: “Diesel diventa main sponsor.

Il modo più incisivo per celebrare il terzo anno di collaborazione. In virtù di questa grande novità tutti gli atleti di tutti gli sport avranno il marchio sulle divise da gioco. Un risultato raggiunto, come sempre, grazie al grande impegno di Germano Ferraro, che non finiremo mai di ringraziare per il modo per cui si spende per fare andare tutte le cose nel verso giusto”.



La Diesel è un marchio consolidato anche nel mondo dello sport. Veste società di calcio di grande tradizione ed appunto polisportive ambiziose come quella che da oltre quarant’anni regala lustro e risultati al quartiere di Barra.



“Diesel è sempre stata la scelta giusta per i giovani che vogliono vestire con gusto –conclude il presidente Pasquale Corvino– ecco perché il target degli iscritti alla nostra Associazione è in linea perfetta con quelle che sono le esigenze aziendali. Sono sicuro che insieme proseguiremo sulla strada giusta”.