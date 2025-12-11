Champions, brusco stop del Napoli a Lisbona

- pubblicità -

Il Benfica batte 2-0 il Napoli di Antonio Conte all’Estadio da Luz: decidono i gol, uno per tempo, di Rios e Barreiro.

Azzurri fermi a quota 7: per la qualificazione resta tutto aperto e le ultime due giornate saranno decisive.

Il Napoli inciampa contro il Benfica di José Mourinho nella sesta giornata di Champions League, 2-0 il risultato in Portogallo.

La sblocca Rios al 20′, poco prima un errore del portiere napoletano aveva spalancato la porta ad Aursnes che però incredibilmente non aveva trovato la rete.

Il Benfica trova il vantaggio meritatamente dopo quasi dieci minuti di attacchi forsennati.

Neanche 5 minuti di secondo tempo e i padroni di casa raddoppiano grazie a un gran gol di Barreiro al 50′.

All’87’ tris sfiorato da Pavlidis.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Benfica: “La partita è stata sicuramente dura, difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di partite ogni 3 giorni, stanno giocando sempre gli stessi ed è inevitabile che qualcosina inizi ad accusare. Il match di domenica è stato di cartello, abbiamo dovuto viaggiare, il Benfica ha giocato venerdì, sono 2 giorni di recupero in più. Dobbiamo però metterle in preventivo queste cose, sapevamo di aver speso tante energie anche dal punto di vista mentale. Oggi qualcuno era stanco, si vedeva, e non c’è possibilità di fare rotazioni particolari. Domani staranno tranquilli, poi ci prepareremo per la partita di Udine.

Sicuramente non essere brillante ti porta a fare scelte sbagliate o a non essere così preciso. All’inizio abbiamo faticato e commesso degli errori. Sapevamo comunque delle difficoltà, volevamo partire forte e sulla prima pressione abbiamo preso una palla alle spalle, questo ci ha tolto delle certezze. Nel primo tempo eravamo molto lunghi, e loro trovavano linee di passaggio. Io conosco la situazione, e la sapevo anche quando abbiamo vinto, e so anche che ce la porteremo avanti per un po’. Bisogna anche capire che ci sono serate in cui gli avversari hanno più energia rispetto a te, e oggi hanno meritato più di noi”

Ci saranno anche campionato e Supercoppa. Mi auguro di recuperare quanto prima Lobotka e Gutierrez, gli altri no. Romelu non sappiamo quando tornerà. Tutte queste gare mi preoccupano, mi preoccupa non avere le energie per affrontarle. Oggi avremmo dovuto essere al massimo, e siamo arrivati un po’ cotti”