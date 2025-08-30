Champions, il calendario, il Napoli debutta in casa di De Bruyne

La UEFA ha comunicato il calendario della fase campionato della Champions League 2025-26, a cui partecipa anche il Napoli.
La squadra di Conte debutterà martedì 16 settembre in casa del Manchester City, ex casa di Kevin De Bruyne.
Il turno finale sarà invece in casa dei Campioni del Mondo del Chelsea.
Ecco il calendario completo per il Napoli:
✈️ 18 Settembre 2025 21:00 Manchester City (A)
🏠 1 Ottobre 2025 21:00 Sporting Clube de Portugal (H)
✈️ 21 Ottobre 2025 21:00 PSV Eindhoven (A)
🏠 4 Novembre 2025 18:45 Eintracht Frankfurt (H)
🏠 25 Novembre 2025 21:00 Qarabağ FK (H)
✈️ 10 Dicembre 2025 21:00 SL Benfica (A)
✈️ 20 Gennaio 2026 21:00 F.C. Copenhagen (A)
🏠 28 Gennaio 2026 21:00 Chelsea FC (H)
