Champions, il Napoli illude nel primo tempo e frana nella ripresa, 3-1 per il Villareal

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Notte amara per il Napoli, che cade 3-1 sul campo del Villarreal e incassa la seconda sconfitta consecutiva in Champions League. Dopo il ko all’esordio contro l’Arsenal, gli azzurri restano ancora a quota zero punti nel girone, al termine di una gara dai due volti: positivo il primo tempo, caratterizzato dal vantaggio firmato da Rrahmani e da diverse occasioni per il raddoppio, disastrosa invece la ripresa, dominata dagli spagnoli.

La squadra di Massimiliano Allegri approccia bene il match e trova il vantaggio già all’8′. Sugli sviluppi di una punizione battuta da Gilmour, Rrahmani colpisce di testa trovando la grande risposta di Luiz Junior, aiutato dalla traversa. Il difensore kosovaro è però il più rapido a ribadire in rete per lo 0-1.

Il Villarreal prova a reagire con Mikautadze e Moreno, ma il Napoli continua a rendersi pericoloso in ripartenza. Al 18′ McTominay sfiora il raddoppio, mentre quattro minuti più tardi Hojlund centra il palo di testa su cross di Politano. È l’episodio che anticipa la svolta del match.

Dal possibile 0-2 si passa infatti all’1-1 al 23′: Politano sbaglia un retropassaggio verso Milinkovic-Savic e serve involontariamente Mikautadze, che aggira il portiere e deposita in rete a porta vuota. Un errore pesantissimo che cambia l’inerzia della partita.

Il Napoli accusa il colpo e tre minuti dopo subisce anche il sorpasso. Mourino riceve al limite dell’area e lascia partire un destro preciso che non lascia scampo a Milinkovic-Savic per il 2-1. Gli azzurri cercano di reagire prima dell’intervallo, ma il colpo di testa di McTominay al 34′ termina fuori.

Nella ripresa la formazione di Allegri fatica a ritrovare ritmo e qualità. Il Villarreal prende il controllo del possesso palla e concede pochissimo agli ospiti. L’allenatore azzurro prova a cambiare volto alla squadra inserendo Spinazzola, Lang, Neres, Lobotka e Lucca, ma il Napoli continua a produrre troppo poco in zona offensiva.

Le uniche opportunità arrivano nel finale. Rrahmani non riesce ad approfittare di un’uscita errata di Luiz Junior (che giocava al posto del titolare, l’ungherese Gulacsi, rimasto vittima di una rapina a mano armata nella propria abitazione con moglie e figli e comprensibilmente sotto shock, ndr) , mentre Hojlund si vede negare il gol dal portiere spagnolo.

A chiudere definitivamente i conti è però il Villarreal all’87’: Perez viene servito in profondità da Saliba e mette al centro un pallone perfetto per Oluwaseyi, che sotto la traversa firma il definitivo 3-1.

Il triplice fischio certifica una nuova delusione europea per il Napoli. Dopo un primo tempo incoraggiante, gli azzurri si sono sciolti dopo il pareggio subito, mostrando ancora fragilità nella gestione dei momenti chiave della partita. Un campanello d’allarme importante per Allegri, chiamato a invertire rapidamente la rotta in un girone che si complica già dopo le prime due giornate.

Allegri: si può perdere ma non così

Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il ko per 3-1 nel match di Champions League contro il Villarreal.

Più arrabbiato o deluso? “Le partite di Champions sono così, devi fare meno errori possibili. Non possiamo concedere il secondo gol, le partite di Champions vanno giocate in un latro modo”.

Vi manca essere squadra? “Una squadra che conosce le proprie qualità non si deve sfaldare come nel secondo tempo. Bisogna fermarsi e riflettere, abbiamo tutte le possibilità per passare il turno. Dobbiamo avere più pazienza nella gestione della palla”.

Cosa è accaduto con De Bruyne nel primo tempo? “Ha più tecnica di McTominay, che dentro l’area sarebbe servito un po’ di più. Non ci siamo capiti”.

Abbiamo perso la capacità di difendere? “E’ diventata quasi una vergogna saper difendere. Stasera i nostri difensori hanno difeso molto bene, ma quando non avevamo la palla dovevamo fare meglio e avere pazienza. Tutti questi gol impongono una maggiore attenzione difensiva. Subiamo diversi tiri, anche contro il Frosinone. Dobbiamo migliorare come impatto”.

Persa compattezza a centrocampo? “Se difendi bene e giochi bene, hai più vantaggi per andare a fare gol. Da inizio campionato abbiamo tante situazioni offensive, ma dietro subiamo troppo e dobbiamo trovare equilibrio. Dobbiamo migliorare, perché le qualità per andare a fare gol le abbiamo. Poi però lì non dobbiamo sbagliare, altrimenti dietro ci troviamo uomo contro uomo”.

Ti aspetti qualcosa di più in situazioni come quella del 2-1? “Dovevamo essere più reattivi a chiudere sul tiratore, ma prima abbiamo fatto 4 passaggi senza senso di un metro dando tempo a loro di venirci a pressare”.