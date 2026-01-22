Champions, il punto prima dell’ultima partita, al momento il Napoli è fuori

- pubblicità -

Si chiude la penultima giornata della fase campionato di Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, si sono giocate le ultime partite del settimo turno, con diverse sorprese e sorpassi in classifica. Dopo la sconfitta dell’Inter e il pareggio del Napoli ieri, la Juve batte il Benfica mentre l’Atalanta perde a Bergamo contro l’Athletic Bilbao. Ecco come cambia la classifica verso l’ultima giornata, in programma mercoledì 28 gennaio tutta in contemporanea, e le possibilità di qualificazione delle squadre italiane.

Ecco la classifica di Champions aggiornata, prima dell’ultima giornata:

Qualificate direttamente agli ottavi di finale

1) Arsenal 21

2) Bayern Monaco 18

3) Real Madrid 15

4) Liverpool 15

5) Tottenham 14

6) Psg 13

7) Newcastle 13

8) Chelsea 13

——————————————————————————————————

Qualificate ai playoff da teste di serie (non possono affrontarsi tra loro)

9) Barcellona 13

10) Sporting 13

11) Manchester City 13

12) Atletico Madrid 13

13) Atalanta 13

14) Inter 12

15) Juventus 12

16) Borussia Dortmund 11

—————————————————————————————————–

Qualificate ai playoff (affronteranno una testa di serie)

17) Galatasaray 10

18) Qarabag 10

19) Marsiglia 9

20) Leverkusen 9

21) Monaco 9

22) Psv 8

23) Athletic Bilbao 8

24) Olympiacos 8

—————————————————————————————————–

Eliminate

25) Napoli 8 (in virtù della peggiore differenza reti, -5)

26) Copenhagen 8

27) Brugge 7

28) Bodo Glimt 6

29) Benfica 6

30) Pafos 6

31) Union SG 6

32) Ajax 6

33) Eintracht 4

34) Slavia Praga

35) Villarreal 1

36) Kairat 1

Con un successo nell’ultima giornata, Juve, Inter e Atalanta (già certe almeno dei playoff) potrebbero chiudere tra le prime otto, qualificandosi dunque direttamente agli ottavi. Condannato a vincere il Napoli, per chiudere nel gruppo delle 24 e qualificarsi ai playoff.

Il Napoli affronterà il Chelsea al Maradona, l’Inter andrà a Dortmund per sfidare il Borussia, la Juventus andrà a far visita al Monaco mentre l’Atalanta volerà a Bruxelles per affrontare l’Union St.Gilloise. Tutte le partite si giocheranno in contemporanea mercoledì 28.