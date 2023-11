Champions, Napoli fermato sul pari dall’Union Berlino

Finisce in parità il match del Maradona fra Napoli e Union Berlin.

Nel primo tempo la squadra di Garcia ha tenuto il pallino del gioco fin da subito, mettendo sotto pressione gli avversari e trovando la rete che sin qui decide il match grazie a Politano.

In precedenza il Napoli si sono visti annullare un gol realizzato da Zambo Anguissa per un precedente fallo di Di Lorenzo.

Sul finire della frazione, palo di Juranovic direttamente da calcio piazzato.

Nella ripresa i tedeschi, con un’ordinata partita di rimessa, ingabbiano la squadra di Garcia e con un fulmineo contropiede trovano il gol di Fofana che spezza una serie negativa di 12 sconfitte e, soprattutto, regala alla formazione della capitale tedesca il primo punto in Champions League.

Per il Napoli, invece, un risultato che di certo non inficia il cammino verso la qualificazione, ma che lascia comunque l’amaro in bocca per come è maturato.

Rudi Garcia avrà di che lavorare con i suoi giocatori per aver ingenuamente concesso una ripartenza quando la squadra era in vantaggio e in netto controllo delle operazioni.

Parte forte il Napoli e al 5′ ci prova Rrahmani: angolo battuto da Zielinski, stacca di testa il difensore kosovaro e palla larga di poco. Al 17′ Zielinski a un passo dall’1-0: il centrocampista polacco calcia a botta sicura dopo un rimpallo favorevole, provvidenziale la deviazione sull’esterno della rete di un difensore ospite. Al 24′ Natan sfiora il vantaggio di testa su cross dalla trequarti: solo il palo lo ferma, Ronnow era battuto. Alla mezz’ora azione prolungata del Napoli da un versante all’altro: l’apertura è sul secondo palo per Di Lorenzo, che di testa sovrasta Roussillon.

Sponda al centro per Anguissa che impatta da pochi passi il pallone dell’1-0. Protesta l’Union per il contatto con protagonista Di Lorenzo, che si appoggia sulle spalle di Roussillon: richiamato al monitor, Makkelie annulla la rete. Al 38′ pericolosi i tedeschi con Haberer che arriva alla conclusione da posizione invitante ma il suo tiro è centrale e Meret para. Un minuto più tardi Politano sblocca la partita: azione che si sviluppa a sinistra con il cross di Mario Rui. Juranovic la devia, pallone girato di testa da Politano che spiazza Ronnow e firma l’1-0.

In avvio di ripresa ci prova ancora Politano con un destro al volo sugli sviluppi di un corner ma la palla termina abbondantemente alta. Al 7′ i tedeschi trovano il pari: lancio in profondità di Roussillon per Fofana, che apre all’indirizzo di Becker. Meret si oppone al suo destro, ma sulla ribattuta è proprio Fofana a insaccare il pareggio dell’Union. Il Napoli prova a reagire con un colpo di testa di Rrahmani ma Ronnow non si fa sorprendere. Al 24′ ripartenza veloce dell’Union che va alla conclusione con Trimmel: Meret ci mette i pugni e salva i suoi.

Al 37′ terzo tentativo di testa di Rrahmani: palla alta di pochissimo. Passano due minuti e si accende Kvaratskhelia con un’azione personale seguita da un tiro rasoterra parato da Ronnow. Al primo minuto di recupero ospiti pericolosi con Tousart, il suo destro si spegne a lato di pochissimo. L’ultimo brivido lo regala Kvaratskhelia con una girata da dentro l’area ma Ronnow dice ancora di no.

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, analizza ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro l’Union Berlino: “Questo gol preso rovina tutto, Stasera meritavamo di vincere, abbiamo fatto la gara quasi giusta perché davanti potevamo attaccare meglio e poi non puoi prendere un gol così su un calcio d’angolo nostro. Questa è stata l’unica cosa negativa”.

Cosa è successo?

“Di solito siamo tre dietro, però quando vinciamo siamo quattro. Forse hanno calciato velocemente il corner e non abbiamo fatto in tempo a riprendere le posizioni. Deve servirci da lezione per le prossime partite”.

Maradona tabù?

“Questa statistica finirà domenica, adesso dobbiamo recuperare perché la Champions porta via tante energie. Bisogna tornare a vincere in campionato per guardare in alto”.

Il rientro di Osimhen aiuterà?

“Sì, ma non cambia nulla per domenica, faremo lavorare Victor per averlo a disposizione contro l’Atalanta”.

Forse è mancata un po’ di cattiveria?

“Non lo so, forse era più facile rispondere per il capitano che era in campo. Abbiamo provato in tutti i modi a segnare il secondo gol, però non ho niente da rimproverare ai ragazzi a parte il gol preso”.

Troppi gol subiti?

“Quando raddoppi diventa più facile, dobbiamo essere bravi a non prendere gol, soprattutto al Maradona. Ci stiamo lavorando, è una questione di equilibrio e ragionamento sul campo. Troveremo delle soluzioni, stasera questa distrazione ci è costata tanto”.