Champions, sorteggio non morbido per il Napoli

Appena terminato a Montecarlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2025-26, a cui prenderà parte anche il Napoli.
La squadra Campione d’Italia era nella terza fascia, queste sono le 8 avversarie sorteggiate.
Il debutto sarà al Maradona contro i campioni del mondo in carica del Chelsea (vincitori anche della Conference League 24-25) allenati dal campano (scuola Juve) Enzo Maresca (nativo di Pontecagnano, subito dopo Salerno), la seconda gara sarà invece in casa della corazzata Manchester City di Pep Guardiola, ex squadra di De Bruyne, quindi di nuovo in casa contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte (già incontrati negli ottavi 2022-23), quarto turno in casa dei portoghesi del Benfica, quinto turno ancora con una portoghese, lo Sporting Lisbona che arriverà al Maradona, poi trasferta in Olanda in casa del PSV Eindhoven (squadra da cui proviene il neoacquisto Noa Lang), ultime due gare più abbordabili, in casa gli azeri del Qarabag, debuttanti assoluti in Champions, turno finale in Danimarca contro il Copenaghen.
La fase campionato della Champions League inizierà martedì 16 settembre ma il calendario completo non sarà varato prima di sabato 30.
