Clemente Russo: a 37 anni mi rimetto in gioco.

Clemente Russo scalda i guantoni e mette nel mirino i Mondiali ma anche l’Olimpiade di Tokyo.

Il due volte iridato nei dilettanti e vicecampione olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012 è partito da Fiumicino, assieme agli altri 10 azzurri della Nazionale Elite, per il Training Camp Internazionale in programma a Sheffield, GB, da oggi all’1 settembre, ultimo ritiro in vista dei Mondiali 2019 di Ekaterinburg (Russia) dal 5 al 22 settembre.

“Più che una rifinitura a Sheffield andiamo a fare un vero carico di lavoro – ha detto Russo prima dell’imbarco. Troveremo altre 6 selezioni, tra le quali Corea, Inghilterra, Usa e Francia: quindi ci saranno tanti sparring partner per un buon carico di lavoro e poi andare ai Mondiali e fare bene. Ho vinto due ori iridati e voglio fare bene anche in questo: mi metto in gioco a 37 anni, in una categoria del tutto nuova, i +91 kg (supermassimi)”. (ANSA)