Collare d’oro al Merito Sportivo del CONI al Napoli

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La SSC Napoli ha ricevuto il Collare d’Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La consegna è avvenuta questa mattina nella Palestra polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma.

A ritirare il riconoscimento è stato il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis. Il CONI ha premiato la società partenopea per il percorso di crescita costruito sotto la sua gestione, caratterizzato dalla costante presenza nelle competizioni europee e culminato con la conquista di due scudetti.

Nel corso della cerimonia, De Laurentiis ha sottolineato il valore simbolico del riconoscimento, collegandolo alla lunga storia del club e al legame con il territorio.

“Sto realizzando un film e siamo in post-produzione proprio sui 100 anni di passione. A Napoli tutto è possibile. Nel Settecento Napoli era la regina d’Europa. Adesso vedo che fortunatamente le cose stanno cambiando. Credo che tutti abbiamo lavorato per risalire la china”, ha dichiarato il presidente azzurro.

De Laurentiis ha poi dedicato il premio alle generazioni più giovani: “Questo è un premio che va a una società che, per cento anni, è andata avanti e deve essere il simbolo per i nostri bambini che, quando sono arrivato a Napoli, erano legati maggiormente ad altre squadre. Abbiamo riportato milioni di bambini a tifare per il Napoli e per i colori azzurri, che sono, tra l’altro, gli stessi del mare, del cielo e della nostra nazionale”.

Il Collare d’Oro rappresenta uno dei massimi riconoscimenti dello sport italiano e celebra il percorso compiuto dalla società partenopea, protagonista negli ultimi decenni di una crescita continua sia sul piano sportivo sia su quello dell’identità e dell’appartenenza.