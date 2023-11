Colpo di scena Napoli, quasi fatta per Mazzarri

Il colpo di scena, come nelle migliori storie è sempre in agguato, e così è stato a maggior ragione quando c’è Aurelio De Laurentiis che di mestiere produce film. Sembrava fatta per l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina del Napoli, invece questa mattina è arrivato il colpo di scena decisivo.

Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli. È fatta per il ritorno del tecnico di San Vincenzo all’ombra del Vesuvio, con Rudi Garcia che gli lascerà la panchina nel corso delle prossime ore. Decisivo l’incontro di oggi tra le parti e la massima disponibilità dell’allenatore sulle condizioni poste dal club azzurro.

Nel pomeriggio è previsto un incontro tra il presidente azzurro e il tecnico di San Vincenzo per definire il tutto.

Aurelio De Laurentiis ha appena lasciato gli uffici della Filmauro a Roma. Il presidente del Napoli non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti.

Mazzarri firmerà un accordo fino al 30 giugno 2024, senza nessuna opzione di rinnovo, con la società campione d’Italia che si riserva comunque di valutare un eventuale rinnovo al termine di questa stagione in base ai risultati ottenuti dalla squadra in questi sette mesi.