Concluso con successo Sport Kids Festival

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la prima edizione dello Sport Kids Festival, che ieri ha trasformato il Lungomare Caracciolo e la Rotonda Diaz in un vero e proprio paradiso dello sport dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie.

Un’intera giornata – dalle 9:00 alle 18:00 – all’insegna dello sport, dell’inclusione e del divertimento ha visto protagonisti centinaia di giovani partecipanti che hanno potuto sperimentare gratuitamente numerose discipline sportive, dal Taekwondo al Rugby, dalla danza sportiva all’Hockey, passando per la Kickboxing, il Tiro con l’arco, il Kung Fu, il Baskin, la danza aerea, lo snowboard, lo skate, il sup, l’indoboard, lo Sthenathlon, e tante altre attività guidate da istruttori esperti e qualificati.

Organizzato da ASD Sebs – Fiera dello Sport, lo Sport Kids Festival ha riscosso un consenso unanime da parte del pubblico, delle famiglie e delle istituzioni presenti, dimostrando quanto sia importante offrire spazi di aggregazione sana e ludica per le nuove generazioni. Il festival ha saputo coniugare sport e inclusione in un clima di festa, dando spazio anche a realtà impegnate nel sociale e nella promozione della salute.

L’evento ha visto la presenza di importanti rappresentanti del mondo sportivo istituzionale, tra cui il Presidente del CONI Campania, il dottor Sergio Roncelli, e il Consigliere di Amministrazione di Sport e Salute, il dottor Fabio Caiazzo, che hanno espresso grande apprezzamento per l’iniziativa e sottolineato il valore educativo dello sport fin dalla giovane età.

“È sempre un’emozione vedere Napoli colorarsi di entusiasmo e sorrisi, soprattutto quando sono i bambini a essere protagonisti. La festa dello sport del 17 maggio è stata una bellissima dimostrazione di quanto lo sport possa unire, educare e far crescere. Un grazie sincero a Veronica, Rossella e Tommaso per l’impegno, la passione e la cura con cui hanno reso possibile questa giornata straordinaria. Iniziative come queste sono il cuore pulsante della nostra missione in Sport e Salute.”

— Dott. Fabio Caiazzo, Consigliere di Amministrazione di Sport e Salute

Grande attenzione è stata dedicata anche al tema della salute e della prevenzione, grazie alla partecipazione di ASL Napoli 1, presente con un’area informativa in cui è stata promossa l’importanza di uno stile di vita sano, attraverso la corretta alimentazione e la pratica sportiva. Inoltre, l’Associazione Underforty Women Breast Care ha offerto gratuitamente visite senologiche con ecografo, grazie al supporto di medici specializzati, dimostrando come lo sport possa essere anche occasione per sensibilizzare su tematiche fondamentali legate alla prevenzione e al benessere.

L’evento si è svolto con il patrocinio di numerosi enti istituzionali e sportivi, tra cui Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, CONI Campania, Sport e Salute, CIP Campania, ASL Napoli 1, Ente Italiano Sport Inclusivi, e numerose federazioni sportive e associazioni come FIPE, FITA, FEDERKOMBAT, FIDAL, FIDESM, Fondazione Cannavaro Ferrara, Opes, Libertas, Underforty Women Breast Care, Baskin, e Ass. Teniamoci per Mano APS.

“Lo Sport Kids Festival nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dello sport in modo sano, gratuito e accessibile a tutti – hanno dichiarato gli organizzatori Rossella Montagna e Tommaso Conte– e questa prima edizione ha superato ogni aspettativa, confermando il valore di iniziative che promuovano gioco, socialità e benessere fisico fin dall’infanzia.”

L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione: lo Sport Kids Festival tornerà, ancora più ricco, per continuare a far sognare e muovere i piccoli sportivi di domani.