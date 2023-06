Conferenza Stampa di presentazione della 10˚ Matesannio Marathon, si terrà presso la sede del Parco Regionale del Matese

Il Matese che unisce le province di Caserta e di Benevento si prepara ad ospitare la Matesannio Marathon che quest’anno compie dieci anni. Conferenza Stampa di presentazione in programma per lunedì 19 giugno alle ore 18:30 presso la Sala Conferenze del Parco Regionale del Matese, in via Figulantina a San Potito Sannitico (CE). Interverranno, oltre al presidente dell’Ente Parco Vincenzo Girfatti, anche il sindaco di San Potito Sannitico Francesco Imperadore, il primo cittadino di Telese Terme Giovanni Caporaso e Giuseppe Cutolo, presidente della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) Campania. Spetterà al presidente dell’ASD Maratona del Matesannio Claudio Melillo, invece, illustrare tutte le novità di questa decima edizione e al presidente della Pro Loco Telesia Filippo Sardisco parlare della logistica.

Una delle novità di questa edizione sarà l’assegnazione del Gran Premio della Montagna (GPM) dedicato a Cassandra Mele. Il GPM è un traguardo intermedio collocato lungo il percorso di una corsa ciclistica al termine di salite impegnative, solitamente in corrispondenza del punto più elevato (scollinamento). Dal 1933 fa parte del Giro d’Italia. In questo caso il punto corrispondente a Bocca della Selva. L’anno scorso, proprio alla nona edizione della Matesannio Marathon, la grintosa Cassandra, Caporal Maggiore Capo tesserata con il Team Cicliscotto Ischia, partecipò alla sua prima gara ciclistica, regalando a se stessa ed al suo team un ottimo quarto posto di categoria al Campionato Italiano di Mediofondo e dimostrando un senso di caparbietà e grinta nell’affrontare il percorso che presentava non poche difficoltà. La mattina del 28 giugno 2022, soli due giorni dopo, mentre era in sella alla sua bici, si interruppe la sua luminosa e breve esistenza a causa di un incidente stradale all’età di 37 anni.

Numerose altre saranno le novità in programma per questa particolare edizione del 25 giugno 2023 con partenza e arrivo a Telese Terme (BN) che saranno rese note alla Conferenza Stampa.