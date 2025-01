Coni Winter, atleti campani sugli scudi

Le stazioni sciistiche di Ovindoli, Rocca di Mezzo e Campo Felice hanno accolto con entusiasmo le giovani promesse dello sport, creando un’atmosfera di sana competizione e grande energia. L’evento si è concluso con la cerimonia di premiazione a Ovindoli (AQ), dove le emozioni erano palpabili tra gli atleti che avevano dato il massimo nelle diverse competizioni. È stato un vero e proprio incanto vedere questi ragazzi, con il sorriso e la determinazione negli occhi, correre per inseguire il loro sogno di diventare futuri campioni olimpici.

Tra le gare principali, spicca il Gigante Slalom a Ovindoli, dove i partecipanti si sono sfidati su piste tecniche e impegnative. A Campo Felice si è svolto anche il Gigante Slalom Parallello, che ha aggiunto un ulteriore livello di spettacolarità alla manifestazione.

Il Ruolo della Campania nello Snowboard: Il Successo di SNOWCLUB ONE

Un focus particolare merita SNOWCLUB ONE, un club di snowboard agonistico in forze a Roccaraso, che ha portato in alto i colori della Campania. Il direttore tecnico Tommaso Conte, anche allenatore responsabile della Campania, ha ringraziato il suo team per l’impegno e la dedizione. La squadra ha ottenuto risultati straordinari, facendo classificare la Campania al 3° posto nella classifica regionale per lo snowboard. Un grande traguardo per il club e per la regione.

Tra i risultati più rilevanti, Antonio D’Esposito ha sfiorato il podio con un meraviglioso 4° posto, mentre Maria Sole D’Antonio ha concluso la sua competizione al 6° posto.

Entrambi hanno dimostrato grandissime capacità, e si sono distinti per la loro costante crescita nel corso della competizione. Ma non solo loro: gli altri atleti del club hanno tutti ottenuto posizioni di rilievo, piazzandosi tra i primi dieci.

Tommaso Conte, con orgoglio, ha sottolineato come questo successo sia il risultato di un percorso che dura da dieci anni. Infatti, il progetto che oggi porta i frutti di questi ottimi risultati è partito nel 2014/2015, e l’impegno nella promozione dello snowboard come disciplina sportiva è sempre stato una priorità.

Un Inizio Promettente per il Futuro

Il Trofeo CONI Winter ha messo in luce il talento e la passione dei giovani atleti, ma anche la continua evoluzione e il sostegno che ricevono da club, allenatori e famiglie. Le sfide vissute in queste giornate di gara sono state un’occasione di crescita, non solo sportiva, ma anche personale. Il sogno di molti giovani è quello di seguire le orme dei grandi campioni, e manifestazioni come il Trofeo CONI Winter sono senza dubbio un’opportunità unica per iniziare a costruire il proprio futuro.

Per la Campania, e per tutto il mondo degli sport invernali, questa edizione è stata un’importante conferma di quanto talento ci sia tra i giovani atleti, destinati sicuramente a brillare nei prossimi anni. Il Trofeo CONI Winter ha fatto il pieno di emozioni, successi e promesse, con la certezza che lo sport invernale continuerà a crescere e a regalare tante soddisfazioni.