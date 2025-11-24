Coppa Davis, Italia, e tre!

- pubblicità -

L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2025. Domenica 23 novembre gli azzurri hanno battuto la Spagna 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, che hanno sconfitto rispettivamente Carreno Busta e Munar. Si tratta del terzo trionfo consecutivo per la Nazionale capitanata da Filippo Volandri dopo i successi del 2023 e 2024.

Berrettini ha portato in vantaggio l’Italia nella finale battendo 6-3, 6-4 Pablo Carreno-Busta nel primo singolare aggiudicandosi il match grazie ad un break per set. Poi in una sfida al cardiopalma Cobolli si è imposto in rimonta su Jaume Munar in tre set con il punteggio di 1-6, 7-6 (7-5), 7-5 in quasi 3 ore di gioco. Cobolli, travolto nel primo set, ha ribaltato il match con una strepitosa rimonta: sotto 0-1 in avvio di secondo set con un break da recuperare, l’azzurro ha risalito la china e si è preso il parziale al tie-break. Terzo set senza scossoni fino al dodicesimo game: Cobolli ha sfondato e chiuso i conti con il break d’oro: game, set, match e Coppa Davis.

“Determinazione, talento e cuore: l’Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni!” scrive la premier Giorgia Meloni sui social.

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale per esprimergliele personalmente”, si legge in una nota. Insieme alla nazionale maschile di tennis, il Presidente della Repubblica ha invitato anche la “nazionale femminile reduce dai recenti successi”.

