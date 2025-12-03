Coppa Italia, Napoli ai quarti

- pubblicità -

l Napoli vola ai quarti di Coppa Italia. I partenopei hanno battuto oggi, mercoledì 3 dicembre, il Cagliari imponendosi 10-9 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1 con le reti di Lorenzo Lucca nel primo tempo e di Sebastiano Esposito nella ripresa.

Al termine di un’interminabile serie dal dischetto, dopo gli errori prima di Felici e poi di Neres, è stato decisivo quello di Luvumbo, con Buongiorno a realizzare il penalty che ha fatto esplodere il Maradona.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Cagliari, arrivata in seguito a una lotteria infinita: “È stata veramente lunga, chi è andato sul dischetto è stato bravo. Il fatto che si sia prolungata dimostra la bravura e la freddezza, in questi momenti devi avere la freddezza per prenderti quella responsabilità. I ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo preso gol in maniera fortuita su un rimpallo. È stata una partita in cui abbiamo visto dall’inizio dei ragazzi che sono promettenti, come Vergara e Ambrosino, mentre qualcun altro non giocava da tanto. Sappiamo che da qui fino a gennaio ci sarà da fare di necessità virtù e tutto quello che arriva lo dobbiamo prendere con grande entusiasmo”.