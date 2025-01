Coppa Italia, si riparte con Atalanta-Bologna e Milan-Roma

- pubblicità -

Tra il 4 e 5 febbraio riprenderà anche la Coppa Italia e lo farà con le sfide dei Quarti di finale, suddivisi in due trance. Nella prima scenderanno in campo Atalanta-Bologna (4 febbraio) e Milan-Roma (5 febbraio), mentre il 25 e 26 toccherà a Juventus-Empoli e Inter-Lazio, ma queste ultime non hanno ancora una data precisa, occorrerà attendere ancora qualche giorno per la decisione definitiva da parte della Lega serie A ora guidata da Simonelli.

L’ingresso solo negli Ottavi, successivamente cioè alle fasi eliminatorie, da parte delle big della serie A, rende la manifestazione senza dubbio come uno degli appuntamenti più emozionanti del panorama calcistico italiano, capace di regalare sorprese, ma soprattutto grandi sfide e dei Quarti almeno tre hanno queste caratteristiche, considerando l’impegno della squadra di Thiago Motta come quello, sulla carta, più squilibrato.

Le altre tre contese sono tutte tra squadre che sono presenti nelle alte sfere dell’attuale classifica e dunque garanti di spettacolo e di forti emozioni, soprattutto perché in gara unica, come fosse una vera e propria finalissima. Una caratteristica che rende ancora più incerto l’esito, anche se per le scommesse Coppa Italia in verità sembra esserci un divario piuttosto evidente, determinato maggiormente dal fattore campo. La vittoria dell’Atalanta sul Bologna è valutata 1.70 contro il 4.35 del successo felsineo, mentre il segno 1 in Milan-Roma è al momento a 1.95 contro il 3.60 dell’eventuale gioia giallorossa.

Atalanta-Bologna, i precedenti di Coppa Italia

Sono cinque nel complesso i precedenti nella manifestazione tra le due formazioni in casa della compagine orobica. Netta la supremazia dei neroazzurri che si sono imposti in tre occasioni, mentre l’unico successo del Bologna risale alla stagione 1973/1974. L’ultimo confronto è datato invece 2001/2002 e la sfida, ritorno degli Ottavi di finale, si concluse sullo 0-0, risultato che premiò con la qualificazione i rossoblù, che all’andata si imposero 1-0 grazie al gol decisivo di Beppe Signori.

Milan-Roma, i precedenti in Coppa Italia

In questo caso sono invece otto le sfide disputate tra i due team al ‘Meazza’ di Milano e si registra un forte equilibro. La Roma vinse la prima della serie, ma è lontana addirittura al 1979-1980 (si impose 4-0), poi nelle successive sette ‘battaglie’ due vittorie rossonere (1992-93 e 2003-2004), ma è il pari il risultato più frequente, uscito ben cinque volte. Nel 1983-1984 si disputarono i supplementari (si era ai Quarti anche in quella circostanza) e la sfida (1-1 al 90’ come all’andata) fu decisa dal gol di Cerezo nel primo dei due extra-time.