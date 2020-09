Coronavirus, 14 positivi al Genoa ttra cui 8 calciatori, preoccupazione al Napoli, tamponi a tutta la squadra.

Sono sei i giocatori del Genoa scesi in campo ieri a Napoli risultati positivi al Covid-19. Con Mattia Perin e Lasse Schone, che erano rimasti a casa, i calciatori della prima squadra positivi al test sono otto in totale. Totale riserbo e appello alla privacy sui nomi.

A loro si aggiungono quattro membri dello staff tecnico e due dello staff medico, per un totale di 14 persone, come come comunicato dal club., (ANSA).

Grande preoccupazione nel Napoli dopo la notizia della positività al covid19 di 14 tesserati del Genoa che ieri ha affrontato il club azzurro al San Paolo. Nel Napoli c’è sconcerto ma anche la consapevolezza di dover immediatamente verificare la condizione di tutta la squadra e dello staff. Domani lo staff medico azzurro farà i tamponi, peraltro programmati anche al di la’ del nuovo protocollo più leggero, a tutto il club aspettando con ansia i risultati, sempre domani è prevista la ripresa degli allenamenti in vista della sfida alla Juventus di domenica. L’allenamento e’ al momento confermato.

Il Napoli ha avuto sinora un solo caso di positività al covid19 in squadra, quella di Petagna, trovato positivo al ritorno dalle vacanze in Sardegna e che si è aggregato alla squadra solo al termine del ritiro precampionato dopo i due tamponi negativi. Positivo al covid19 anche il presidente Aurelio De Laurentiis che è attualmente in isolamento nella sua casa di Roma. (ANSA).