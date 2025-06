Crossfit, The Italian Championship alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Napoli si conferma capitale del CrossFit: per il terzo anno consecutivo sarà la Mostra d’Oltremare a ospitare UBL – The Italian Championship. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Napoli, è stata presentata nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo dal presidente della Commissione consiliare Sport e Pari Opportunità, Gennaro Esposito, dagli organizzatori Manuela Ruocco e Bruno Spoti, dal partner manager Giovanni Fiandra e dal presidente dell’associazione Functional Fitness Italia, Neil Macleod.

La quinta edizione di UBL – The Italian Championship si svolgerà dal 4 al 6 luglio nel complesso di viale Kennedy. Con oltre 1.800 iscrizioni online, l’edizione 2025 ha quasi raddoppiato il numero di partecipanti rispetto allo scorso anno. Gli atleti, provenienti da 56 Paesi – un record assoluto di partecipazione internazionale per una competizione di CrossFit in Italia – sono pronti a sfidarsi in sei workout che metteranno alla prova tutte le discipline: ginnastica, sollevamento pesi e condizionamento metabolico.

La manifestazione si conferma così una vetrina d’eccellenza per il fitness, promuovendo valori di inclusione, benessere e crescita personale.

A fare da cornice alle competizioni sarà un performance festival aperto ad atleti e spettatori, con seminari e workshop pensati per celebrare la cultura del movimento e dello sport.

Durante la presentazione è stato annunciato che il prossimo anno, in concomitanza con Napoli Capitale Europea dello Sport, la sesta edizione di The Italian Championship confermerà la Mostra d’Oltremare come sede e all’interno della manifestazione si terranno anche i Campionati europei di Funcional Fitness

“Siamo davvero orgogliosi di ospitare alla Mostra d’Oltremare la quinta edizione di The Italian Championship. Napoli conferma di non essere solo un luogo di accoglienza per eventi sportivi di rilievo internazionale, ma anche un laboratorio di pratiche sportive aperte a tutti: bambini, persone diversamente abili, giovani e famiglie. Questa manifestazione rappresenta al meglio la filosofia della nostra città, che crede nello sport come strumento di coesione, salute e opportunità sociale. Un altro grande passo verso Napoli Capitale Europea dello Sport 2026“, così l’assessora allo Sport e Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, nel messaggio inviato agli organizzatori.

“In questa manifestazione sport e salute viaggiano davvero insieme –ha evidenziato il presidente Esposito–. Il messaggio che vogliamo lanciare è che chi inizia a fare sport fin dalla tenera età ne trae beneficio per tutta la vita. Nel 2026 Napoli sarà Capitale Europea dello Sport e in quell’occasione ripeteremo quest’esperienza, ampliandola e promuovendo sempre di più lo sport nelle scuole“.

“La Mostra d’Oltremare è per vocazione il luogo ideale in cui svolgere grandi eventi legati allo sport – è la riflessione della consigliera delegata MdO, Maria Caputo –. Per questo siamo contenti che anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, The Italian Championship si tenga qui e siamo certi del successo di questa manifestazione sportiva che è preludio a quello che accadrà l’anno prossimo con Napoli Capitale Europea dello Sport 2026“.

“Il CrossFit educa alla pratica sportiva e a stili di vita sani, avvicinando i giovani a questo mondo bellissimo. Al tempo stesso, l’evento che si terrà alla Mostra d’Oltremare genera anche un indotto economico. Siamo per questo molto orgogliosi di aver portato questa manifestazione a Napoli“, ha concluso Manuela Ruocco.