Curiosità sullo Slam 2026: Djokovic per la gloria, Alcaraz per il riscatto, Sinner per la tris

Il testa a testa impressionante tra Sinner e Alcaraz è più che mai nel vivo della lotta a suon di Slam e punti nel ranking ATP, con lo spagnolo che riesce ancora a domare il primo posto a circa 500 punti di distacco dal secondo.

L’effetto Sinner sta determinando inevitabilmente le scommesse Italia sul tennis mondiale, anche con Musetti che cavalca l’onda dell’ottavo posto, in tutto questo c’è Djokovic che impenna alla quarta posizione e si prende anche la terza come favorito all’Australian Open 2026.

Djokovic e il triplo Career

I record del tennista serbo sono impressionanti, con 24 Slam nel palmares, 37 finali e 53 semifinali. I match giocati sono 452 e quelli vinti 397, la sua superficie è il cemento e gli Australian Open 2026 potrebbero diventare il suo discorso d’addio, perché proprio in Oceania ha fissato il record di 10 Slam in carriera. Djokovic è l’unico tennista ad aver compiuto il giro del mondo tre volte, con un triplo Career Grand Slam in cui ha vinto tutti e quattro gli Open.

Sinner alla ricerca della sesta finale consecutiva allo Slam, più tris di Australian Open

C’è una curiosità statistica interessante per Sinner, perché cercherà in tutti i modi di raggiungere la sesta finale consecutiva agli Open, che gli consentirebbe di andare a pari merito con Djokovic, dopo aver pareggiato i conti con Nadal. Federer domina questo ranking con una striscia da 10 finali consecutive e un’altra da 8. Intanto, l’obiettivo principale è la tris, per proseguire il discorso cominciato nel 2024.

Sinner e Alcaraz alla ricerca del Career Grand Slam

Per lo spagnolo il tallone d’Achille che non gli consente di vincere il Career Grand Slam è proprio lo Slam australiano, motivo per cui ci sarà una lotta spietata, che proseguirà anche nella seconda parte della stagione con l’Open francese, unico pezzo mancante di Sinner. Per entrambi attualmente è difficile se non impossibile immaginare di raggiungere il record di Nadal.

Il museo di Nadal al Roland Garros

Nel 2025 è stato fatto un tributo a Nadal durante il Roland Garros, perché nessuno ha mai vinto come lo spagnolo: e sono 14 i titoli in carriera. A Maiorca c’è il suo museo che racconta nei dettagli tutta la sua carriera, dopo il saluto commovente al tennis di quasi un anno fa.

La nuova Big 3 all’Australian Open 2026

Sul cemento Djokovic ha costruito gran parte della sua fortuna, perché detiene il record di 14 titoli vinti, per questo nelle quote tennis del Grande Slam 2026 resta il terzo favorito, a partire dall’Open Australiano, dove i bookmaker lo quotano vincente torneo a 13. Carlos Alcaraz resta il secondo favorito quotato a 2.4, mentre Sinner è il grande favorito nel palinsesto Antepost a quota 1.83.

La vittoria all’ATP di Torino in casa contro il numero 1 del ranking, ha rappresentato il culmine di un 2025 strepitoso per Sinner, che dopo aver sconfitto Alcaraz ha proseguito la sua striscia positiva fino a 18 vittorie consecutive.

Dal 18 febbraio al primo gennaio 2026 il campione italiano proverà a piazzare la tris in Australia con un occhio al Roland Garros, per completare prima il Grande Slam in Carriera e poi puntare al Calendar Grand Slam che lo eleggerebbe di diritto Leggenda Assoluta del tennis.