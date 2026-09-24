De Laurentiis: farò il centro sportivo del Napoli a Qualiano e il nuovo stadio a Napoli Est

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato a Roma, nella sede dell’Associazione Stampa Estera – dove ha ricevuto il premio sportivo alla carriera – i dettagli del nuovo progetto infrastrutturale del club: il centro sportivo sorgerà nel comune di Qualiano, mentre per il futuro dello stadio rilancia l’ipotesi di un nuovo impianto a Napoli Est.
Il nuovo centro sportivo a Qualiano
«A Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio e 7.500 metri quadrati tra uffici e spogliatoi per prima squadra e settore giovanile», ha spiegato De Laurentiis. L’area individuata sostituirà l’attuale sede di Castel Volturno, segnando un cambio di strategia logistico e sportivo per il club.
Il progetto del nuovo stadio
Il patron ha poi illustrato il suo piano per un impianto completamente nuovo: «Ho una lettera d’intenti firmata con Q8. A Napoli Est ho progettato uno stadio da 70mila posti, con 120 Skybox e un museo interattivo». L’area è quella delle ex raffinerie, una vasta zona industriale dismessa che da anni attende una riconversione.
De Laurentiis ha assicurato che l’opera sarebbe realizzabile in tempi rapidi: «Ci metterei 24 mesi, non chiedo soldi a nessuno».
La polemica sul Maradona
Il presidente ha criticato i costi e le condizioni dell’attuale convenzione con il Comune: «Dicono che paghiamo 900mila euro all’anno, rido. In realtà paghiamo oltre 2 milioni e lo abbiamo in uso solo nei giorni delle partite, dovendolo riconsegnare il giorno dopo completamente pulito».
Secondo De Laurentiis, il Maradona andrebbe abbattuto: «Il Comune vorrebbe investire 200 milioni per ammodernarlo, ma con quella cifra faranno solo una carezza all’impianto. Meglio costruire nuove case per la città».
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