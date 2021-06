De Laurentiis: primo obiettivo far quadrare i conti, nessuno è incedibile.

“L’obiettivo del Napoli per la prossima stagione? Io ho bisogno di far quadrare i conti e di tornare in Champions”. Lo afferma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa all’hotel St. Regis di Roma.

“Non basterà forse neanche vendere solo un giocatore”, ha aggiunto il patron partenopeo, specificando che riguardo il mercato “bisogna stabilire prima di tutto con l’allenatore che cosa sostituire e cosa no, solo quando lo sapremo bisognerà vedere se il mercato ci permetterà di operare in uscita e solo dopo operare in entrata. Quando vedo Spalletti? Venerdì, ci siamo dati appuntamento alle 12:30 a Castelvolturno. Il mercato comincia domani ufficialmente: nessuno è incedibile per delle proposte appropriate”.

(ANSA).