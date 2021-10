Di Palo Gevi Napoli Basket, impresa al PalaBarbuto, battuti i campioni in carica della Virtus Bologna.

I campioni d’Italia cadono al PalaBarbuto per 92-89 contro la Generazione Vincente ed esplode la gioia a fuorigrotta! 22 punti per McDuffie ma è la sensazionale vittoria di un GRUPPO che trionfa nel tripudio del palazzetto. Applausi per Mayo, GRAZIE DI TUTTO!

Primo quarto al PalaBarbuto, gli azzurri sono avanti sul 23-20.

Clima straordinario a Fuorigrotta, Palazzetto sold-out a cantare per la Gevi.

Jordan Parks già in doppia cifra, 10 punti per lui.

Il PalaBarbuto è un inferno, Gevi avanti all’intervallo sul 48-37.

La Virtus pareggia i conti in apertura di parziale ma gli azzurri giocano una seconda parte di quarto spettacolare con McDuffie, Elegar e Velicka a trovare il canestro.

Mayoooo sulla sirena, Ultimo intervallo al PalaBarbuto, Gevi ancora avanti sul 68-58.

La Virtus rientra fino al -1 con Weems e Hervey, le triple di Mayo e Marini e uno straordinario McDuffie riportano la Gevi avanti.