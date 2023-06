Dieci anni di emozioni, il “Rally del Matese” scalda i motori

Sarà possibile iscriversi fino alle ore 24:00 di lunedì 3 luglio al “10° Rally del Matese – 8° Rally del Medio Volturno” del 8 e 9 luglio 2023 valido per la Coppa ACI Sport Rally di Zona 2023. L’appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati di motori ha i giorni contati. Undici giorni al via.

Il riferimento principale per ogni tipo d’informazione rimane sempre il sito ufficiale della manifestazione (www.rallydelmatese.com) così come l’indirizzo a cui scrivere è rallydelmatese@gmail.com o il numero WhatsApp 389 983 9297.

Novità interessanti a partire dal percorso che quest’anno interesserà i comuni matesini di Piedimonte Matese; San Potito Sannitico; Gioia Sannitica; Sant’Angelo d’Alife e Raviscanina. Tutti del casertano.

“Confermata la prova spettacolo di Piedimonte Matese; – fanno sapere gli organizzatori, la New Matese Motorsport – l’ansia è tanta alle porte della decima edizione ma come sempre cercheremo di non deludere le aspettative di partecipanti e spettatori”.

“Siamo a lavoro già da un anno per garantire prima di tutto la sicurezza della gara, ci saranno novità che renderemo note a breve e intanto ognuno può virtualmente percorrere i tracciati scelti in quanto proprio in queste ore sono stati pubblicati sulle nostre pagine social”. A precisarlo il presidente dell’ASD New Matese Motorport Rino Gentile.