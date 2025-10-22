Disastro Napoli, sconfitta record in Olanda

- pubblicità -

Sconfitta choc per il Napoli in Champions League. Oggi, martedì 21 ottobre, la squadra di Conte è stata battuta per 6-2 ad Eindhoven dal Psv nella terza giornata della massima competizione continentale. Gli olandesi vanno in rete grazie all’autogol di Buongiorno e poi con il gol di Saibari, la doppietta dell’ex Parma Man e le reti nel finale di Pepi e Driouech. Ai partenopei non basta la doppietta di McTominay, che aveva portato in vantaggio gli azzurri. Il Napoli chiude anche in dieci uomini per l’espulsione di Lucca al 76′ e rimane a quota 3 nella classifica della fase campionato.

Conte cercava una reazione in Champions nonostante le molte assenze. Il tecnico ha optato per Lucca in avanti con Gilmour davanti alla difesa, confermando Politano, De Bruyne, Anguissa e McTominay sulla trequarti, con Spinazzola sulla sinistra. Mentre Bosz schiera TIl davanti gli ex Serie A Man e Perisic sulle fasce, Saibari da trequartista. Schouten a guidare la mediana, Mauro Junior scelto come terzino destro.

Il Napoli parte bene e al 3′ McTominay serve Lucca che conclude di prima intenzione ma manda la palla a lato. Al 7′ un colpo di tacco dell’ex attaccante dell’Udinese fa scattare Gilmour, palla per De Bruyne che salta il portiere Kovar in uscita disperata, ma trova solo un angolo. Gli olandesi cambiano marcia: all’11’ conclusione di Man da ottima posizione e miracolo di Milinkovic-Savic. Subito dopo colpo di testa di Til sul corner di Saibari e palla di poco alta sopra la traversa. Al 31′ però è il Napoli a passare con McTominay che mette in rete di testa un cross teso di Spinazzola. Il Psv reagisce subito e guadagna metri trovando il pari al 35′ con la sfortunata autorete di Buongiorno sul cross di Perisic. L’uno-due degli olandesi arriva al 38′ con un contropiede di Saibari che batte Milinkovic con un preciso diagonale per il 2-1.

Nella ripresa il Napoli prova a riprendere la gara in mano e al 51′ Lucca manda di poco a lato. E’ un fuoco di paglia e al 53′ è il Psv a calare il tris: cross di Mauro Junior sul primo palo, l’ex Parma Man trova una deviazione sporca che manda il pallone sotto le gambe di Beukema e beffa Milinkovic Savic per il 3-1. Conte passa al 4-3-3, con Lang e Politano ai lati di Lucca, a centrocampo McTominay mezzala sinistra e De Bruyne da regista. Ma ora è un monologo Psv. Al 63′ altro errore e palla persa del Napoli al limite, con Til che calcia a lato da ottima posizione. Al 66′ ancora Man va vicino al gol e al 67′ Schouten colpisce il palo con una conclusione dal limite.

La squadra di Conte non riesce a reagire e finisce anche in dieci uomini con l’epulsione diretta di Lucca per un gesto all’arbitro al 76′. Per il Napoli la gara finisce qui e gli olandesi vanno a valanga verso la porta di Milinkovic trovando il gol del 4-1: all’80’ gran conclusione del rumeno Man che finisce sul primo palo dove Milinkovic Savic non può arrivare. Il Napoli accorcia all’85’ ancora con McTominay di testa per il 4-2, ma serve a poco. All’86’ Ricardo Pepi in ripartenza riceve palla da Driouech e solo davanti alla porta insacca il pallone dell 5-2. Infine all’89’ si chiude il set con Driouech che con una conclusione potente sotto la traversa batte ancora Milinkovic Savic per il 6-2 finale.

Nel post-partita di Psv-Eindhoven-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “C’è sicuramente delusione, ma queste situazioni non capitano mai per caso. Dobbiamo essere bravi, l’anno scorso abbiamo vinto un campionato straordinario, con tutti che sono andati oltre le proprie possibilità e con grande compattezza. Quest’anno, con la competizione europea, abbiamo dovuto inserire tanti giocatori. Secondo me, nove sono stati troppi: inserire nove nuove teste dentro lo spogliatoio non è semplice, ma noi siamo stati obbligati. Ho sempre detto che quest’anno sarebbe stato complicato, assorbire nuove cose non è semplice. Il livello della Champions è questo, abbiamo tanto da lavorare e quest’anno ci vorrà tanta fatica anche lavorando tanto. Quando freno non è per trovare delle scuse, ma è perché penso che quest’anno sarà complesso. Cerchiamo di ricreare l’alchimia dell’anno scorso, sapendo che ci sono nuove teste quest’anno e che serve tempo per trovare la giusta connessine”. Sentiva che prima o poi qualche problema sarebbe venuto fuori.

“Abbiamo fatto mercato perché eravamo obbligati in quanto l’anno scorso avevamo una rosa striminzita e siamo stati bravi a vincere lo scudetto. Ci vuole tempo e pazienza, ci dobbiamo mettere tutti in gioco e io per primo. I calciatori sono gli ultimi a prendersi le responsabilità: io me le prendo però, se dall’inizio del ritiro dico che quest’anno sarebbe stato complesso non è per mettere le mani avanti. So che il mio nome viene strumentalizzato, ma cerco di essere onesto e fare del lavoro la mia arma migliore. Cerchiamo di ritrovare l’alchimia dell’anno scorso, sapendo che non sarà facile e che ai novi serve tempo sia in campo che nello spogliatoio”. In vista di sabato, questa sconfitta porterà novità anche dal punto di vista tattico?

“Tutti avere elogiato la scelta dei 4 centrocampisti, un bravo allenatore è chi mette i migliori nell’undici iniziale e trova la giusta alchimia. Fino ad ora l’abbiamo trovata, poi c’è sempre qualcuno che deve giocare al posto di altri. Abbiamo trovato l’equilibrio migliore e non penso che sia giusto sacrificare un centrocampista in questo momento”. L’ho vista rassegnata questa sera, non trasmetteva gioia.

“Io gioia non l’ho mai trasmessa, al massimo rabbia. Il primo tempo è stato buono, cerco di aiutare sempre i ragazzi e oggi sarà stata colpa mia perché abbiamo perso 6-2”.