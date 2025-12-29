Doppio Hojlund, il Napoli vince a Cremona

- pubblicità -

Vince il Napoli. Domenica 28 dicembre, gli azzurri hanno battuto la Cremonese 2-0 allo Zini nella 17esima giornata di Serie A. A decidere il match la doppietta di Rasmus Hojlund.

La squadra di Conte resta così al terzo posto in classifica salendo a 34 punti, a -2 dall’Inter capolista.

La Cremonese rimane invece dodicesima a quota 21.

Napoli subito aggressivo in pressione, la Cremonese si appoggia a Vardy che entra in area ma viene bloccato da Rrahmani

Dopo 13 minuti vantaggio Napoli, Spinazzola calcia dall’interno dell’area, ma trova un difensore. Sul rimpallo di avventa Hojlund che in tap-in porta in vantaggio gli azzurri

Reazione Cremonese con Pezzella che colpisce sul secondo palo da corner, palla alta

Neres viene servito da Hojlund al limite dell’area e fa girare il sinistro, palla larga

Hojlund sfiora la doppietta. Il danese salta un difensore e si ritrova solo davanti ad Audero, provvidenziale in uscita

Neres, tra i migliori dei suoi, serve McTominay in area: lo scozzere incrocia il destro ma senza trovare la porta

A fine primo tempo Hojlund firma la sua doppietta sfruttando un buco della difesa della Cremonese su cross di Politano

A inizio ripresa Hojlund sfiora il tris in contropiede, ma calcia sul fondo

La Cremonese fa poco, Vardy sfiora il gol di testa, l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

Rrahmani vicino al tris di testa, palla a lato di poco

E’ sempre il Napoli a fare la partita, ottima conclusione da fuori di McTominay, Audero si allunga e devia in angolo

Nella prossima giornata di Serie A, la prima del 2026 il Napoli volerà a Roma per affrontare la Lazio, mentre la Cremonese sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo della Cremonese nella partita valevole per la 17^ giornata di Serie A.

Si chiude un 2025 favoloso per il Napoli.

“Assolutamente. Festeggiamo un anno bellissimo, dove abbiamo fatto qualcosa di bello e inaspettato ovvero la vittoria dello scudetto e poi vinto la Supercoppa battendo Milan e Bologna. Dispiace un po’, è stato un anno solare bello e ricco di emozioni. Napoli, quando vinci, festeggia in maniera diversa rispetto alle altre parti. In campionato siamo lì, cercando di stare vicino alle posizioni di alta classifica e lo stiamo facendo bene. Quest’anno stiamo affrontano da uomini coraggiosi problematiche anche molto serie, questo va detto di questi ragazzi. Loro lo scudetto lo vogliono onorare”.

Dove può arrivare Hojlund?

“E’ un calciatore prima di tutto di giovanissima età e che può migliorare tanto, sta diventando un giocatore dominante nel suo ruolo. Inizia a capire quando attaccare lo spazio, quando difendere palla e quando venire incontro. Nel mio calcio gli attaccanti hanno un ruolo particolare e lui ha margini di crescita altissimi. Noi la strada ce la stiamo costruendo, con lavoro e dedizione e affrontando le difficoltà. Oggi non erano presenti Meret, De Bruyne, Anguissa, Lukaku e Gilmour, sono giocatori importanti: bisogna avere pazienza e vedere come torneranno”.

Perché il Napoli non è ancora in grado di comandare?

“Per tanti motivi. E’ un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre. Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse”.