Euro 2024, la sorpresa è la Turchia di Montella

Non c’è dubbio che fino a questo momento gli Europei di calcio ci stanno riservando poche sorprese e diverse affermazioni piuttosto scontate. Detto questo, è giusto mettere in evidenza come la notizia principale, a dispetto di quanto previsto dalle quote ante torneo presenti sulle piattaforme più famose di scommesse calcio online, sia l’eliminazione dell’Italia.

La Nazionale guidata da Luciano Spalletti ha vissuto questo torneo come un vero e proprio buco nell’acqua. Nulla è andato per il verso giusto e anche il raggiungimento degli ottavi di finale è arrivato solamente con un gol nei minuti di recupero. Se si pensava che potesse essere la scintilla giusta per riaccendere stimoli e gambe degli azzurri, in realtà la Svizzera ha demolito ogni residua certezza in tal senso, con un netto dominio certificato anche dal risultato finale, 0-3.

La vera sorpresa è la Turchia

L’allenatore che siede in panchina è italiano: si chiama Vincenzo Montella e, dopo le ultime esperienze non proprio eccezionali con le squadre di club, è ripartito alla grande, facendo già la storia del calcio turco. Una qualificazione ai quarti di finale effettivamente piuttosto difficile da prevedere prima del torneo, visto che si prospettava uno scenario completamente diverso, come anche riportato in questa guida per EURO 2024.

Nonostante partisse come vera e propria underdog, la Turchia è riuscita a sorprendere tutti, lottando con le unghie e con i denti. L’eliminazione dell’Austria la dice lunga sul percorso che sta facendo la formazione turca. Agli ottavi di finale, infatti, la doppietta del bomber che non ti aspetti, ovvero l’ex juventino Demiral, ha significato un vantaggio che è stato poi mantenuto nonostante il forcing nel finale di gara degli austriaci. Nei minuti di recupero, la squadra di Vincenzo Montella barcolla vistosamente, ma non molla, e la paratona del suo numero uno Mert Gunok fa la differenza salvando il risultato su un colpo di testa ravvicinato di Baumgartner.

La sfida ai quarti con l’Olanda

Cosa aspettarsi, quindi, dopo il passaggio ai quarti di finale? L’Olanda è certamente un cliente molto difficile e ha anche maggiore qualità in confronto all’Austria. Ci sarà inevitabilmente da soffrire per la Turchia, ma non dovrà commettere lo stesso errore della partita con il Portogallo, quando ha finito per farsi schiacciare letteralmente nella propria area di rigore, subendo la capacità di palleggio dei lusitani.

Una sfida nella sfida è sicuramente quella che vedrà contrapposti i rispettivi fari del centrocampo. Si tratta di Reijnders, in forza al Milan, per il centrocampo olandese e di Calhanoglu per i turchi, in forza all’Inter. Insomma, un vero e proprio derby, ben sapendo che si tratta di registi classici, la cui virtù principale è quella di riuscire a far correre bene la palla, innescando i movimenti dei compagni con i tempi giusti. Ed è chiaro che al termine del match che si disputerà a Berlino solo uno dei due potrà esultare per il passaggio del turno.

Il clima è simile a quello di un derby, ma l’Olanda è un cliente temibile, come dicevamo in precedenza. Agli ottavi di finale, la compagine guidata in panchina da mister Koeman ha liquidato la pratica Romania con un netto risultato di 3-0. È stato Gakpo il grande protagonista, mettendo in crisi gli avversari e preannunciandosi come l’attaccante più pericoloso, anche in vista del match dei quarti di finale. D’altra parte, insieme a Gakpo, l’Olanda può contare su un altro attaccante di grande qualità. Si tratta di Malen, che si è messo decisamente in luce nel match contro la Romania siglando una doppietta. L’Olanda crea tantissime occasioni da rete e, di conseguenza, la Turchia dovrà necessariamente prestare grande attenzione alla fase difensiva.