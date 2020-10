Europa League, il Napoli vince a San Sebastian.

Napoli batte Real Sociedad 1-0 (0-0) in una partita della seconda giornata del Girone F di Europa League giocata allo stadio Anoeta di San Sebastian. Dopo la sconfitta all’esordio in Europa League con l’AZ Alkmaar, la squadra di Gattuso si riscatta a San Sebastian battendo la Real Sociedad 1-0. grazie ad una rete di Politano al 19′ della ripresa.

Infortunio muscolare per Lorenzo Insigne, costretto ad uscire al 22′ del primo tempo.

Nel finale espulso Osimhen per doppia ammonizione. Il Napoli sale a quota 3 punti e aggancia in classifica proprio la Real Sociedad. (ANSA).

“Ci giocavamo il 50% della qualificazione, vincere in trasferta contro una squadra in salute non era facile: La Real Sociedad è una squadra molto forte, era una partita di Champions League, non di Europa League”. Rino Gattuso sorride dopo la vittoria del Napoli sul campo della Real Sociedad, decisa dal gol di Politano dalla distanza al 54′. “Se ho una squadra da scudetto? Forse sì, forse no. Ho la sensazione di allenare una squadra molto forte, che mi dà sicurezza. Per la qualità che abbiamo però mi piacerebbe giocarla con una qualità diversa. A livello tattico la squadra mi è piaciuta tantissimo, da quello qualitativo potevamo fare meglio ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Hanno fatto una partita solida”.